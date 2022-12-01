Як сказав знайомий прокурор: "Сидіти вдома — це не найгірший варіант!": найкращі жарти цього дня

- А до мене зовсім інше ставлення на роботі стало після того, як я сестричку туди привів!

- Чому?

- Вона у прокуратурі працює. У формі провів її кабінетами, до начальника зайшли. Я його представив. Це говорю, мій бос. Ще не сидів, до речі.