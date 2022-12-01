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Як сказав знайомий прокурор: "Сидіти вдома — це не найгірший варіант!": найкращі жарти цього дня

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
risovach Новина оновлена 01 грудня 2022, 10:28

Ці анекдоти до Дня працівників прокуратури в Україні піднімуть настрій вмить

Цього четверга, 1 грудня, згідно з календарем свят на місяць, в Україні відзначається День працівників прокуратури.

"Телеграф" пропонує вам посміхнутися анекдотам про прокурорів. Ми сподіваємося, що ці жарти відволічуть вас трохи від новин та подарують заряд гарного настрою на весь день!

Великий бізнесмен збирається летіти в космос. Знайомий його запитує:

- Політ у космос – це здійснення твоєї дитячої мрії?

- Яка, на хрін, мрія, просто у космосі мене прокуратура не дістане.

анекдот про дружину прокурора

- А до мене зовсім інше ставлення на роботі стало після того, як я сестричку туди привів!

- Чому?

- Вона у прокуратурі працює. У формі провів її кабінетами, до начальника зайшли. Я його представив. Це говорю, мій бос. Ще не сидів, до речі.

анекдот про суд прокурора

Зустрічаються два бізнесмени:

- Чому такий сумний?

- Мого найкращого друга з прокуратури до іншого міста перевели.

- То я дивлюсь у тебе дах поїхав…

анекдот про прокурора

Окружний прокурор обвинуваченої:

- Після того, як ви поклали в рагу миш’як і подали це чоловікові, чи був момент, коли ви відчули докори совісті?

- Так.

- І коли ж?

- Коли він попросив добавки.

анекдот про прокуратуру

Вчора з другом-прокурором займалися у спортивній залі. Я дружньо і з гумором питаю:

- Що, все хабарі береш?

А він задумливо та машинально:

- Ні. Я ж у відпустці.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про п’ятницю.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти