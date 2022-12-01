Як сказав знайомий прокурор: "Сидіти вдома — це не найгірший варіант!": найкращі жарти цього дня
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Цього четверга, 1 грудня, згідно з календарем свят на місяць, в Україні відзначається День працівників прокуратури.
"Телеграф" пропонує вам посміхнутися анекдотам про прокурорів. Ми сподіваємося, що ці жарти відволічуть вас трохи від новин та подарують заряд гарного настрою на весь день!
Великий бізнесмен збирається летіти в космос. Знайомий його запитує:
- Політ у космос – це здійснення твоєї дитячої мрії?
- Яка, на хрін, мрія, просто у космосі мене прокуратура не дістане.
- А до мене зовсім інше ставлення на роботі стало після того, як я сестричку туди привів!
- Чому?
- Вона у прокуратурі працює. У формі провів її кабінетами, до начальника зайшли. Я його представив. Це говорю, мій бос. Ще не сидів, до речі.
Зустрічаються два бізнесмени:
- Чому такий сумний?
- Мого найкращого друга з прокуратури до іншого міста перевели.
- То я дивлюсь у тебе дах поїхав…
Окружний прокурор обвинуваченої:
- Після того, як ви поклали в рагу миш’як і подали це чоловікові, чи був момент, коли ви відчули докори совісті?
- Так.
- І коли ж?
- Коли він попросив добавки.
Вчора з другом-прокурором займалися у спортивній залі. Я дружньо і з гумором питаю:
- Що, все хабарі береш?
А він задумливо та машинально:
- Ні. Я ж у відпустці.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про п’ятницю.