Чтобы выходные наступали быстрее, нужно начинать пить уже в среду: прикольные шутки в этот день

Посмейтесь вместе с нами в эту среду!

Мы не устаем шутить даже во время войны. Несмотря на то, что большинство анекдотов сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы, актуальные в любых обстоятельствах.

"Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов, и в этот раз мы предлагаем своим читателям посмеяться над шутками про среду. Читайте и поднимайте себе настроение вместе с нами, ведь до пятницы осталось уже й не так долго!

— Привет, пить будешь? — Сегодня среда, а сейчас 9 утра. — Да, а трава зеленая, а доллар растет, не знаю к чему ты начал это перечисление очевидных фактов, ну так пить будешь?

Таня проснулась рано утром и обрадовалась — так хорошо отпраздновали пятницу! Попели, выпили, поели, потанцевали, повеселились, и голова не болит, и впереди два выходных дня! Она ещё не знала одного, что сегодня среда…

- Ненавижу понедельники! - Сегодня среда. - Ненависть не утихает!

Два пьяницы пришли на похороны своего друга. Смотрят на гроб с телом. Один говорит: — Смотри-ка, а он неплохо выглядит! — Еще бы, он со среды не пил.

Из дневника вспыльчивого человека: - Понедельник — сосед украл у меня корову. Убил соседа. - Вторник — соседка увела у меня овцу. Убил и ее. - Среда — все соседи ополчились против меня. Всех убил. - Четверг — скучно…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов об алкоголе.