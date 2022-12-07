Чтобы выходные наступали быстрее, нужно начинать пить уже в среду: прикольные шутки в этот день
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Мы не устаем шутить даже во время войны. Несмотря на то, что большинство анекдотов сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы, актуальные в любых обстоятельствах.
"Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов, и в этот раз мы предлагаем своим читателям посмеяться над шутками про среду. Читайте и поднимайте себе настроение вместе с нами, ведь до пятницы осталось уже й не так долго!
— Привет, пить будешь?
— Сегодня среда, а сейчас 9 утра.
— Да, а трава зеленая, а доллар растет, не знаю к чему ты начал это перечисление очевидных фактов, ну так пить будешь?
Таня проснулась рано утром и обрадовалась — так хорошо отпраздновали пятницу! Попели, выпили, поели, потанцевали, повеселились, и голова не болит, и впереди два выходных дня! Она ещё не знала одного, что сегодня среда…
- Ненавижу понедельники!
- Сегодня среда.
- Ненависть не утихает!
Два пьяницы пришли на похороны своего друга. Смотрят на гроб с телом. Один говорит:
— Смотри-ка, а он неплохо выглядит!
— Еще бы, он со среды не пил.
Из дневника вспыльчивого человека:
- Понедельник — сосед украл у меня корову. Убил соседа.
- Вторник — соседка увела у меня овцу. Убил и ее.
- Среда — все соседи ополчились против меня. Всех убил.
- Четверг — скучно…
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов об алкоголе.