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Чтобы выходные наступали быстрее, нужно начинать пить уже в среду: прикольные шутки в этот день

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
konivjab.net Новость обновлена 07 декабря 2022, 09:09

Посмейтесь вместе с нами в эту среду!

Мы не устаем шутить даже во время войны. Несмотря на то, что большинство анекдотов сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы, актуальные в любых обстоятельствах.

"Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов, и в этот раз мы предлагаем своим читателям посмеяться над шутками про среду. Читайте и поднимайте себе настроение вместе с нами, ведь до пятницы осталось уже й не так долго!

— Привет, пить будешь?

— Сегодня среда, а сейчас 9 утра.

— Да, а трава зеленая, а доллар растет, не знаю к чему ты начал это перечисление очевидных фактов, ну так пить будешь?

анекдот про среду

Таня проснулась рано утром и обрадовалась — так хорошо отпраздновали пятницу! Попели, выпили, поели, потанцевали, повеселились, и голова не болит, и впереди два выходных дня! Она ещё не знала одного, что сегодня среда…

анекдот про новую жизнь

- Ненавижу понедельники!

- Сегодня среда.

- Ненависть не утихает!

анекдот про работу

Два пьяницы пришли на похороны своего друга. Смотрят на гроб с телом. Один говорит:

— Смотри-ка, а он неплохо выглядит!

— Еще бы, он со среды не пил.

шутка про работу

Из дневника вспыльчивого человека:

- Понедельник — сосед украл у меня корову. Убил соседа.

- Вторник — соседка увела у меня овцу. Убил и ее.

- Среда — все соседи ополчились против меня. Всех убил.

- Четверг — скучно…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов об алкоголе.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты