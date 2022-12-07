Щоб вихідні наступали швидше, потрібно починати пити вже в середу: прикольні жарти цього дня
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Ми не втомлюємося жартувати навіть під час війни. Попри те, що більшість анекдотів зараз на воєнну тематику, є й "вічні" теми, актуальні в будь-яких обставинах.
"Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів, і цього разу ми пропонуємо своїм читачам посміятися з жартів про середу. Читайте та піднімайте собі настрій разом з нами, адже до п’ятниці залишилося вже не так і довго!
— Привіт, питимеш?
— Сьогодні середа, а зараз 9 ранку.
— Так, а трава зелена, а долар росте, не знаю, до чого ти почав це перерахування очевидних фактів, ну так пити будеш?
Таня прокинулася рано-вранці і зраділа — так добре відсвяткували п’ятницю! Поспівали, випили, поїли, потанцювали, повеселилися, і голова не болить, і попереду два вихідні дні! Вона ще не знала одного, що сьогодні середа...
– Ненавиджу понеділки!
- Сьогодні середа.
- Ненависть не вщухає!
Два пияки прийшли на похорон свого друга. Дивляться на труну з тілом. Один каже:
— Дивись-но, а він непогано виглядає!
— Ще б пак, він з середи не пив.
З щоденника запальної людини:
- Понеділок – сусід вкрав у мене корову. Вбив сусіда.
- Вівторок — сусідка забрала в мене вівцю. Вбив і її.
- Середа — всі сусіди пішли проти мене. Усіх убив.
- Четвер – нудно…
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про алкоголь.