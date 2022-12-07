Щоб вихідні наступали швидше, потрібно починати пити вже в середу: прикольні жарти цього дня

Посмійтеся разом з нами цієї середи!

Ми не втомлюємося жартувати навіть під час війни. Попри те, що більшість анекдотів зараз на воєнну тематику, є й "вічні" теми, актуальні в будь-яких обставинах.

"Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів, і цього разу ми пропонуємо своїм читачам посміятися з жартів про середу. Читайте та піднімайте собі настрій разом з нами, адже до п’ятниці залишилося вже не так і довго!

— Привіт, питимеш? — Сьогодні середа, а зараз 9 ранку. — Так, а трава зелена, а долар росте, не знаю, до чого ти почав це перерахування очевидних фактів, ну так пити будеш?

Таня прокинулася рано-вранці і зраділа — так добре відсвяткували п’ятницю! Поспівали, випили, поїли, потанцювали, повеселилися, і голова не болить, і попереду два вихідні дні! Вона ще не знала одного, що сьогодні середа...

– Ненавиджу понеділки! - Сьогодні середа. - Ненависть не вщухає!

Два пияки прийшли на похорон свого друга. Дивляться на труну з тілом. Один каже: — Дивись-но, а він непогано виглядає! — Ще б пак, він з середи не пив.

З щоденника запальної людини: - Понеділок – сусід вкрав у мене корову. Вбив сусіда. - Вівторок — сусідка забрала в мене вівцю. Вбив і її. - Середа — всі сусіди пішли проти мене. Усіх убив. - Четвер – нудно…

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про алкоголь.