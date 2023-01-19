Укр

За каждым преуспевшим мужчиной стоит удивленная теща: новые прикольные анекдоты

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
gumor.org Новость обновлена 19 января 2023, 10:39

Шутки и приколы, которые обязательно поднимут вам настроение в этот четверг

Чтобы ваше настроение было на высоте этого праздничного дня, "Телеграф" решил улыбнуть своих читателей не только с помощью актуальных приколов и мемов о неудачах русских оккупантов, но и о простых жизненных мелочах, окружающих нас всюду. В том числе о семейных моментах.

Сегодня "Телеграф" подготовил для вас новую подборку анекдотов о теще и зяте.

Один мужчина покупает два килограмма конфет.

- А зачем вам столько?

- Для моей тещи, потому что она вчера говорила, что за кило конфет отдала бы пол жизни, так я покупаю сразу два.

анекдот про тещу

Мужчина приходит к теще с тестем. Теща спрашивает:

– Что это ты, зятек, решил к нам заглянуть?

– Да с женой поругался, и она послала меня к чертям.

анекдот про зятя

Теща приехала в гости. Маленький внук, радостно обнимая ее, говорит:

- Ура! Бабушка приехала! Наконец-то папа покажет фокус!

- Какой фокус, внучек?

- А он сказал, что если ты еще раз приедешь, то он залезет на потолок!

шутка про тещу

Теща подарила зятю 3 галстука на Новый год. Зять вышел к столу в одном из новых галстуков. Теща:

- Та-а-ак… Значит, два других не понравились?!

шутка про зятя

- А у тебя теща кем работает?

- Ветеринар она, с двадцатилетним стажем, занимается кастрацией крупных животных.

- Ясно почему ты так тих, когда она к вам приходит…

Если вам оказалось мало этих семейных приколов для поднятия настроения, предлагаем посмотреть подборку отличных мемов об украинцах во время войны.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты