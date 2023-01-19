За каждым преуспевшим мужчиной стоит удивленная теща: новые прикольные анекдоты
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Шутки и приколы, которые обязательно поднимут вам настроение в этот четверг
Чтобы ваше настроение было на высоте этого праздничного дня, "Телеграф" решил улыбнуть своих читателей не только с помощью актуальных приколов и мемов о неудачах русских оккупантов, но и о простых жизненных мелочах, окружающих нас всюду. В том числе о семейных моментах.
Сегодня "Телеграф" подготовил для вас новую подборку анекдотов о теще и зяте.
Один мужчина покупает два килограмма конфет.
- А зачем вам столько?
- Для моей тещи, потому что она вчера говорила, что за кило конфет отдала бы пол жизни, так я покупаю сразу два.
Мужчина приходит к теще с тестем. Теща спрашивает:
– Что это ты, зятек, решил к нам заглянуть?
– Да с женой поругался, и она послала меня к чертям.
Теща приехала в гости. Маленький внук, радостно обнимая ее, говорит:
- Ура! Бабушка приехала! Наконец-то папа покажет фокус!
- Какой фокус, внучек?
- А он сказал, что если ты еще раз приедешь, то он залезет на потолок!
Теща подарила зятю 3 галстука на Новый год. Зять вышел к столу в одном из новых галстуков. Теща:
- Та-а-ак… Значит, два других не понравились?!
- А у тебя теща кем работает?
- Ветеринар она, с двадцатилетним стажем, занимается кастрацией крупных животных.
- Ясно почему ты так тих, когда она к вам приходит…
Если вам оказалось мало этих семейных приколов для поднятия настроения, предлагаем посмотреть подборку отличных мемов об украинцах во время войны.