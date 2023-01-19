За каждым преуспевшим мужчиной стоит удивленная теща: новые прикольные анекдоты

Шутки и приколы, которые обязательно поднимут вам настроение в этот четверг

Чтобы ваше настроение было на высоте этого праздничного дня, "Телеграф" решил улыбнуть своих читателей не только с помощью актуальных приколов и мемов о неудачах русских оккупантов, но и о простых жизненных мелочах, окружающих нас всюду. В том числе о семейных моментах.

Сегодня "Телеграф" подготовил для вас новую подборку анекдотов о теще и зяте.

Один мужчина покупает два килограмма конфет. - А зачем вам столько? - Для моей тещи, потому что она вчера говорила, что за кило конфет отдала бы пол жизни, так я покупаю сразу два.

Мужчина приходит к теще с тестем. Теща спрашивает: – Что это ты, зятек, решил к нам заглянуть? – Да с женой поругался, и она послала меня к чертям.

Теща приехала в гости. Маленький внук, радостно обнимая ее, говорит: - Ура! Бабушка приехала! Наконец-то папа покажет фокус! - Какой фокус, внучек? - А он сказал, что если ты еще раз приедешь, то он залезет на потолок!

Теща подарила зятю 3 галстука на Новый год. Зять вышел к столу в одном из новых галстуков. Теща: - Та-а-ак… Значит, два других не понравились?!

- А у тебя теща кем работает? - Ветеринар она, с двадцатилетним стажем, занимается кастрацией крупных животных. - Ясно почему ты так тих, когда она к вам приходит…

Если вам оказалось мало этих семейных приколов для поднятия настроения, предлагаем посмотреть подборку отличных мемов об украинцах во время войны.