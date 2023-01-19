За кожним чоловіком, який досяг успіху, стоїть здивована теща: нові прикольні анекдоти
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Жарти і приколи, які обов’язково піднімуть вам настрій цього четверга
Щоб ваш настрій був на висоті цього святкового дня, "Телеграф" вирішив посміхнути своїх читачів не лише за допомогою актуальних приколів і мемів про невдачі російських окупантів, а й про прості життєві дрібниці, які оточують нас усюди. В тому числі про сімейні моменти.
Сьогодні "Телеграф" підготував для вас нову добірку анекдотів про тещу і зятя.
Один чоловік купує два кілограми цукерок.
- А навіщо вам стільки?
- Для моєї тещі, бо вона вчора казала, що за кіло цукерок віддала б пів життя, то я купую відразу два.
Чоловік приходить до тещі з тестем. Теща запитує:
- Що це ти, зятю, вирішив до нас заглянути?
- Та з дружиною посварився, і вона послала мене до біса.
Теща приїхала у гості. Маленький онук, радісно її обіймаючи, каже:
- Ура! Бабуся приїхала! Нарешті тато покаже фокус!
- Якийсь фокус, онуче?
- А він сказав, що якщо ти ще раз приїдеш, то він залізе на стелю!
Теща подарувала зятю 3 краватки на Новий рік. Зять вийшов до столу в одній із нових краваток. Теща:
- Та-а-ак… Значить дві інші не сподобалися?!
- А у тебе теща ким працює?
- Ветеринар вона, з двадцятирічним стажем, займається кастрацією великих тварин.
- Ясно чому ти такий тихий, коли вона до вас приходить…
Якщо вам виявилось мало цих сімейних приколів для підняття настрою, пропонуємо подивитись добірку відмінних мемів про українців під час війни.