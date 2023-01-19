За кожним чоловіком, який досяг успіху, стоїть здивована теща: нові прикольні анекдоти

Жарти і приколи, які обов’язково піднімуть вам настрій цього четверга

Щоб ваш настрій був на висоті цього святкового дня, "Телеграф" вирішив посміхнути своїх читачів не лише за допомогою актуальних приколів і мемів про невдачі російських окупантів, а й про прості життєві дрібниці, які оточують нас усюди. В тому числі про сімейні моменти.

Сьогодні "Телеграф" підготував для вас нову добірку анекдотів про тещу і зятя.

Один чоловік купує два кілограми цукерок. - А навіщо вам стільки? - Для моєї тещі, бо вона вчора казала, що за кіло цукерок віддала б пів життя, то я купую відразу два.

Чоловік приходить до тещі з тестем. Теща запитує: - Що це ти, зятю, вирішив до нас заглянути? - Та з дружиною посварився, і вона послала мене до біса.

Теща приїхала у гості. Маленький онук, радісно її обіймаючи, каже: - Ура! Бабуся приїхала! Нарешті тато покаже фокус! - Якийсь фокус, онуче? - А він сказав, що якщо ти ще раз приїдеш, то він залізе на стелю!

Теща подарувала зятю 3 краватки на Новий рік. Зять вийшов до столу в одній із нових краваток. Теща: - Та-а-ак… Значить дві інші не сподобалися?!

- А у тебе теща ким працює? - Ветеринар вона, з двадцятирічним стажем, займається кастрацією великих тварин. - Ясно чому ти такий тихий, коли вона до вас приходить…

Якщо вам виявилось мало цих сімейних приколів для підняття настрою, пропонуємо подивитись добірку відмінних мемів про українців під час війни.