Рус

За кожним чоловіком, який досяг успіху, стоїть здивована теща: нові прикольні анекдоти

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
gumor.org Новина оновлена 19 січня 2023, 10:39

Жарти і приколи, які обов’язково піднімуть вам настрій цього четверга

Щоб ваш настрій був на висоті цього святкового дня, "Телеграф" вирішив посміхнути своїх читачів не лише за допомогою актуальних приколів і мемів про невдачі російських окупантів, а й про прості життєві дрібниці, які оточують нас усюди. В тому числі про сімейні моменти.

Сьогодні "Телеграф" підготував для вас нову добірку анекдотів про тещу і зятя.

Один чоловік купує два кілограми цукерок.

- А навіщо вам стільки?

- Для моєї тещі, бо вона вчора казала, що за кіло цукерок віддала б пів життя, то я купую відразу два.

анекдот про зятя

Чоловік приходить до тещі з тестем. Теща запитує:

- Що це ти, зятю, вирішив до нас заглянути?

- Та з дружиною посварився, і вона послала мене до біса.

анекдот про тещу

Теща приїхала у гості. Маленький онук, радісно її обіймаючи, каже:

- Ура! Бабуся приїхала! Нарешті тато покаже фокус!

- Якийсь фокус, онуче?

- А він сказав, що якщо ти ще раз приїдеш, то він залізе на стелю!

жарт про тещу

Теща подарувала зятю 3 краватки на Новий рік. Зять вийшов до столу в одній із нових краваток. Теща:

- Та-а-ак… Значить дві інші не сподобалися?!

жарт про зятя

- А у тебе теща ким працює?

- Ветеринар вона, з двадцятирічним стажем, займається кастрацією великих тварин.

- Ясно чому ти такий тихий, коли вона до вас приходить…

Якщо вам виявилось мало цих сімейних приколів для підняття настрою, пропонуємо подивитись добірку відмінних мемів про українців під час війни.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти