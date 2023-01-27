Деньги не портят мужчин до тех пор пока есть женщины, снимающие эту порчу: уморительные шутки про валюту

Юмор — это очень крепкий и эффективный защитный щит для нашего мозга от негатива, поэтому "Телеграф" каждый день стоит на страже вашего хорошего настроения, и продолжает дарить позитивные эмоции своим читателям, публикуя анекдоты и шутки на злобу дня и не только.

Сегодня мы подготовили для вас новую подборку анекдотов о деньгах, которых всегда почему-то не хватает.

Сначала я хранил свой стартовый капитал под подушкой, затем в матрасе… и тут выяснилось — спать на монетах неудобно.

Я не понимаю людей, которые говорят: "Я не могу себе позволить"… Я себе могу позволить всё. Купить не могу, а позволить могу.

Если колонки "покупка и продажа" в обменниках вас запутывают и вы не можете понять, какой курс ваш, то есть простой лайфхак. Какой курс вам меньше нравится, тот и ваш.

— Не понимаю, почему в банке так расстраиваются, когда я не могу вернуть кредит. Они ведь знали, что у меня нет денег, когда я брал этот кредит…

Лично я достигла такого уровня дохода, что могу себе позволить не работать. Правда пока только по воскресеньям.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о животных.