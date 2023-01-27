Гроші не псують чоловіків до тих пір, поки є жінки, які знімають цю порчу: смішні жарти про валюту
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Гумор — це дуже міцний і ефективний захисний щит для нашого мозку від негативу, тому "Телеграф" щодня стоїть на варті вашого гарного настрою, і продовжує дарувати позитивні емоції своїм читачам, публікуючи анекдоти та жарти на злобу дня і не тільки.
Сьогодні ми підготували для вас нову добірку анекдотів про гроші, яких завжди чомусь не вистачає.
Спочатку я зберігав свій стартовий капітал під подушкою, потім у матраці... і тут з’ясувалося спати на монетах незручно.
Я не розумію людей, які кажуть: "Я не можу собі дозволити"... Я можу собі дозволити все. Купити не можу, а дозволити можу.
Якщо колонки "купівля та продаж" в обмінниках вас заплутують і ви не можете зрозуміти, який ваш курс, ловіть простий лайфхак. Який курс вам менше подобається, той і ваш.
— Не розумію, чому в банку так засмучуються, коли я не можу повернути кредит. Адже вони знали, що у мене немає грошей, коли я брав цей кредит.
Особисто я досягла такого рівня доходу, що можу дозволити собі не працювати. Щоправда, поки що тільки у неділю.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про тварин.