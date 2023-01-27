Гроші не псують чоловіків до тих пір, поки є жінки, які знімають цю порчу: смішні жарти про валюту

Гумор — це дуже міцний і ефективний захисний щит для нашого мозку від негативу, тому "Телеграф" щодня стоїть на варті вашого гарного настрою, і продовжує дарувати позитивні емоції своїм читачам, публікуючи анекдоти та жарти на злобу дня і не тільки.

Сьогодні ми підготували для вас нову добірку анекдотів про гроші, яких завжди чомусь не вистачає.

Спочатку я зберігав свій стартовий капітал під подушкою, потім у матраці... і тут з’ясувалося спати на монетах незручно.

Я не розумію людей, які кажуть: "Я не можу собі дозволити"... Я можу собі дозволити все. Купити не можу, а дозволити можу.

Якщо колонки "купівля та продаж" в обмінниках вас заплутують і ви не можете зрозуміти, який ваш курс, ловіть простий лайфхак. Який курс вам менше подобається, той і ваш.

— Не розумію, чому в банку так засмучуються, коли я не можу повернути кредит. Адже вони знали, що у мене немає грошей, коли я брав цей кредит.

Особисто я досягла такого рівня доходу, що можу дозволити собі не працювати. Щоправда, поки що тільки у неділю.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про тварин.