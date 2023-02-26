Хочу, чтобы сборную тренировал Залужный — тогда и оборона, и атака, и контратака будут результативными: анекдоты о футболе

Чтобы у вас было хорошее настроение каждый день, "Телеграф" решил радовать своих читателей не только с помощью актуальных анекдотов о российских оккупантах.

Ваше воскресенье будет на позитиве, если с самого утра улыбнуться веселым шуткам. Публикуем в этот день подборку анекдотов о спортсменах-футболистах и футбольных болельщиках. Читайте, смейтесь и заряжайтесь хорошим настроением перед новой рабочей неделей!

Узнать, как сыграли наши футболисты, можно из новых анекдотов о футболе. Если их нет – тогда выиграли.

Футбольная сборная Лихтенштейна уехала на чемпионат мира вместе со своими болельщиками на двух автобусах. В стране остался только сторож…

– Вот никак не пойму, зачем на тренировках футболистов вместе с ними бегает и вратарь! Он ведь только на воротах стоит! – А чтобы убегать от тренера после проигрыша!

Украинский футболист приглашает к себе домой журналистов: "Вот, смотрите: микроволновка, стиралка, телек, плейстейшен, айфон последний. А вы какую-то фигню пишете, что мне техники не хватает!"

- Это ужасно! – возмущается жена футбольного болельщика, – ты знаешь наизусть календарь первенства и имена всех футболистов, но не помнишь дату нашей свадьбы! - Ничего подобного. Мы поженились, когда наша сборная проиграла Исландии.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов об объявлении.