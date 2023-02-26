Хочу, що б збірну тренував Залужний — тоді і оборона, і атака, і контратака будуть результативними: анекдоти про футбол

Найсмішніші жарти про футбол для вашого гарного настрою

Щоб у вас був гарний настрій кожного дня, "Телеграф" вирішив веселити своїх читачів не лише за допомогою актуальних анекдотів про російських окупантів.

Ваша неділя буде на позитиві, якщо з самого ранку посміхнутись веселим жартам. Публікуємо в цей день добірку анекдотів про спортсменів-футболістів та футбольних вболівальників. Читайте, смійтеся та заряджайтесь гарним настроєм перед новим робочим тижнем!

Дізнатися, як зіграли наші футболісти, можна з нових анекдотів про футбол. Якщо їх немає — тоді виграли.

Футбольна збірна Ліхтенштейну виїхала на чемпіонат світу разом зі своїми вболівальниками на двох автобусах. У країні залишився тільки сторож…

- От ніяк не зрозумію, навіщо на тренуваннях футболістів разом з ними бігає й воротар! Він же тільки на воротах стоїть! - А щоб тікати від тренера після програшу!

Український футболіст запрошує до себе додому журналістів: "Ось, дивіться: мікрохвильовка, пралка, телік, плейстейшен, айфон останній. А ви якусь фігню пишете, що мені техніки не вистачає!"

- Це жахливо! — обурюється дружина футбольного вболівальника, — ти знаєш напам’ять календар першості і імена всіх футболістів, але не пам’ятаєш дату нашого весілля! - Нічого подібного. Ми одружилися, коли наша збірна програла Ісландії.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про оголошення.