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Хочу, що б збірну тренував Залужний — тоді і оборона, і атака, і контратака будуть результативними: анекдоти про футбол

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
konivjab.net Новина оновлена 26 лютого 2023, 10:11

Найсмішніші жарти про футбол для вашого гарного настрою

Щоб у вас був гарний настрій кожного дня, "Телеграф" вирішив веселити своїх читачів не лише за допомогою актуальних анекдотів про російських окупантів.

Ваша неділя буде на позитиві, якщо з самого ранку посміхнутись веселим жартам. Публікуємо в цей день добірку анекдотів про спортсменів-футболістів та футбольних вболівальників. Читайте, смійтеся та заряджайтесь гарним настроєм перед новим робочим тижнем!

Дізнатися, як зіграли наші футболісти, можна з нових анекдотів про футбол.

Якщо їх немає — тоді виграли.

анекдот про футбол

Футбольна збірна Ліхтенштейну виїхала на чемпіонат світу разом зі своїми вболівальниками на двох автобусах. У країні залишився тільки сторож…

анекдот про нападаючого футбольної команди

- От ніяк не зрозумію, навіщо на тренуваннях футболістів разом з ними бігає й воротар! Він же тільки на воротах стоїть!

- А щоб тікати від тренера після програшу!

анекдот про вболівальників футболу

Український футболіст запрошує до себе додому журналістів:

"Ось, дивіться: мікрохвильовка, пралка, телік, плейстейшен, айфон останній. А ви якусь фігню пишете, що мені техніки не вистачає!"

анекдот про волотаря

- Це жахливо! — обурюється дружина футбольного вболівальника, — ти знаєш напам’ять календар першості і імена всіх футболістів, але не пам’ятаєш дату нашого весілля!

- Нічого подібного. Ми одружилися, коли наша збірна програла Ісландії.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про оголошення.

Теги:
#Футбол #Жарти #Гумор #Анекдоти