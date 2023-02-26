Хочу, що б збірну тренував Залужний — тоді і оборона, і атака, і контратака будуть результативними: анекдоти про футбол
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Щоб у вас був гарний настрій кожного дня, "Телеграф" вирішив веселити своїх читачів не лише за допомогою актуальних анекдотів про російських окупантів.
Ваша неділя буде на позитиві, якщо з самого ранку посміхнутись веселим жартам. Публікуємо в цей день добірку анекдотів про спортсменів-футболістів та футбольних вболівальників. Читайте, смійтеся та заряджайтесь гарним настроєм перед новим робочим тижнем!
Дізнатися, як зіграли наші футболісти, можна з нових анекдотів про футбол.
Якщо їх немає — тоді виграли.
Футбольна збірна Ліхтенштейну виїхала на чемпіонат світу разом зі своїми вболівальниками на двох автобусах. У країні залишився тільки сторож…
- От ніяк не зрозумію, навіщо на тренуваннях футболістів разом з ними бігає й воротар! Він же тільки на воротах стоїть!
- А щоб тікати від тренера після програшу!
Український футболіст запрошує до себе додому журналістів:
"Ось, дивіться: мікрохвильовка, пралка, телік, плейстейшен, айфон останній. А ви якусь фігню пишете, що мені техніки не вистачає!"
- Це жахливо! — обурюється дружина футбольного вболівальника, — ти знаєш напам’ять календар першості і імена всіх футболістів, але не пам’ятаєш дату нашого весілля!
- Нічого подібного. Ми одружилися, коли наша збірна програла Ісландії.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про оголошення.