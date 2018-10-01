Анекдоты https://telegraf.com.ua/anekdots/4548445-ot-ulyibki-stanet-vsem-svetley-vechernie-anekdotyi-1-oktyabrya.html
От улыбки станет всем светлей: вечерние анекдоты 1 октября
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18:29 Сегодня Телеграф
Смешные анекдоты для поднятия вашего настроения.
- Сынок, собери свои игрушки!
- Да ну, мам, я лучше в углу постою...
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви!
- Три дня???!!!
- Ветром сносило...
В детстве мы не парились, как нам одеваться - всю одежду для нас покупали родители. А сейчас смотришь детские фотографии и понимаешь, что родители тоже особо не парились, как нас одевать...
Хотел на днях купить успокоительного, но увидел цену и распсиховался.
Только позитив и отличное настроение: утренние анекдоты 1 октября
Дятел очень увлеченно и сосредоточенно долбил бетонный столб, и потому на территории дурдома смотрелся весьма органично...
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