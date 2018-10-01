От улыбки станет всем светлей: вечерние анекдоты 1 октября

- Сынок, собери свои игрушки!

- Да ну, мам, я лучше в углу постою...

- Милая, я летел к тебе на крыльях любви!

- Три дня???!!!

- Ветром сносило...

В детстве мы не парились, как нам одеваться - всю одежду для нас покупали родители. А сейчас смотришь детские фотографии и понимаешь, что родители тоже особо не парились, как нас одевать...

Хотел на днях купить успокоительного, но увидел цену и распсиховался.

Дятел очень увлеченно и сосредоточенно долбил бетонный столб, и потому на территории дурдома смотрелся весьма органично...