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От улыбки станет всем светлей: вечерние анекдоты 1 октября

Смотрите фото (5)
18:29 Сегодня Телеграф

Смешные анекдоты для поднятия вашего настроения.

- Сынок, собери свои игрушки!
- Да ну, мам, я лучше в углу постою...

 

- Милая, я летел к тебе на крыльях любви!
- Три дня???!!!
- Ветром сносило...

 

В детстве мы не парились, как нам одеваться - всю одежду для нас покупали родители. А сейчас смотришь детские фотографии и понимаешь, что родители тоже особо не парились, как нас одевать...

 

Хотел на днях купить успокоительного, но увидел цену и распсиховался.

Только позитив и отличное настроение: утренние анекдоты 1 октября 

 

Дятел очень увлеченно и сосредоточенно долбил бетонный столб, и потому на территории дурдома смотрелся весьма органично...

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Все по теме:

2 октября, Анекдоты, Курьез, Позитив, Приколы, Смех, Смешные картинки, Юмор.
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