Веселое настроение: вечерние анекдоты 6 октября

Говорят, друзья на дороге не валяются...

С моими бывает всякое.

Звонок ночью на телеканал:

- Огромная просьба! Отключите, пожалуйста,

бегущую строку.

- А что такое?

- Жена с корпоратива вернулась…

думает что это… караоке!

Когда человек начинает осваивать Фотошоп,

он не щадит никого - ни родных, ни друзей,

ни домашних животных...

Пьющий человек не имеет будущего,

непьющий - прошлого.

- Девушка, это вы вчера танцевали

на столе в нижнем белье?

- Я? В нижнем белье? Да вы рано ушли!