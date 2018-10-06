Анекдоты https://telegraf.com.ua/anekdots/4565151-veseloe-nastroenie-vechernie-anekdotyi-6-oktyabrya.html
Веселое настроение: вечерние анекдоты 6 октября
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16:04 Сегодня Телеграф
Забавные анекдоты для хорошего настроения в этот субботний вечер.
Говорят, друзья на дороге не валяются...
С моими бывает всякое.
Звонок ночью на телеканал:
- Огромная просьба! Отключите, пожалуйста,
бегущую строку.
- А что такое?
- Жена с корпоратива вернулась…
думает что это… караоке!
Когда человек начинает осваивать Фотошоп,
он не щадит никого - ни родных, ни друзей,
ни домашних животных...
Отличное настроение с утра: утренние анекдоты 6 октября
Пьющий человек не имеет будущего,
непьющий - прошлого.
- Девушка, это вы вчера танцевали
на столе в нижнем белье?
- Я? В нижнем белье? Да вы рано ушли!
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