День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 06.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Солсбери рядом с домом Скрипаля пройдет концерт "Из России с любовью"
В Солсбери рядом с домом Скрипаля пройдет концерт "Из России с любовью"
Новости: В Чернобыльской зоне появилась первая солнечная электростанция
В Чернобыльской зоне появилась первая солнечная электростанция
Новости: Бокс. Анонс главных боев уик-энда
Бокс. Анонс главных боев уик-энда
Новости: Покров Пресвятой Богородицы 2018: традиции, запреты, приметы, обряды и гадания
Покров Пресвятой Богородицы 2018: традиции, запреты, приметы, обряды и гадания

Веселое настроение: вечерние анекдоты 6 октября

Смотрите фото (5)
16:04 Сегодня Телеграф

Забавные анекдоты для хорошего настроения в этот субботний вечер.

Говорят, друзья на дороге не валяются...

С моими бывает всякое.

 

Звонок ночью на телеканал:

- Огромная просьба! Отключите, пожалуйста,

бегущую строку.

- А что такое?

- Жена с корпоратива вернулась…

думает что это… караоке!

 

Когда человек начинает осваивать Фотошоп,

он не щадит никого - ни родных, ни друзей,

ни домашних животных...

 

Отличное настроение с утра:  утренние анекдоты 6 октября

Пьющий человек не имеет будущего,

непьющий - прошлого.

 

- Девушка, это вы вчера танцевали

на столе в нижнем белье?

- Я? В нижнем белье? Да вы рано ушли! 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

6 октября, Анекдоты, Анекдоты на вечер, Вечерние анекдоты, Курьез, Позитив, Приколы, Смех, Смешные картинки, Юмор.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Смешные анекдоты

Веселое настроение: крутые вечерние анекдоты 3 октября Веселое утро: самые смешные анекдоты 3 октября Вы будете смеяться: вечерние анекдоты 2 октября

Последние новости

UFC 229. Волков и Льюис устроили потасовку на взвешивании (Видео) На Львовщине возобновили водоснабжение Съемочная группа рассказала правду о проекте "Битва экстрасенсов"
Сегодня читают
01 В Украине подешевеет валюта
02 Формула перерасчета пенсий в 2019 году
03 Врачи объяснили, сколько раз в неделю стоит принимать душ
04 Отравление в Солсбери: Bellingcat установил настоящие имя "Петрова"
05 Макгрегор - Нурмагомедов: где и когда смотреть бой в Украине
Новости сегодня
18:22 Севастова и Возняцки сыграют в финале теннисного турнира в Пекине
18:22 Саудовская Аравия предсказала уход России с рынка нефтепродуктов
18:15 Жители Украины попросили Порошенко запретить пользоваться телефонами на переходах
18:03 В Сети появилось видео прощания с легендарным шансонье Шарля Азнавура
18:02 Драка фанатов на взвешивании Нурмагомедов - Макгрегор (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Польше нашли остатки трех бывших советских баз
В Польше нашли остатки трех бывших советских баз
Новости: В Румынии проходит референдум против однополых браков
В Румынии проходит референдум против однополых браков
Новости: Юнкер считает, что компромисс по Brexit будет найден
Юнкер считает, что компромисс по Brexit будет найден
Новости: Факты, подтверждающие истинность сказанного в Священном Писании (Фото)
Факты, подтверждающие истинность сказанного в Священном Писании (Фото)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь