Начни день с улыбки: утренние анекдоты 7 октября

Даже в выходные дни помни, что ДВИЖЕНИЕ - это ЖИЗНЬ... Поэтому, лежа на диване, слегка подергивай ножкой.

Больше всего человек сосредоточен тогда, когда несет тарелку супа из кухни в зал.

Если у вашей женщины начинается истерика, отойдите на безопасное расстояние и бросьте в неё кошельком.

Когда мои соседи делают ремонт, я включаю "Сатисфэкшн" и моей фантазии нет границ...

Идеальное утро: проснулся, потянулся, улыбнулся, перевернулся и… заснул!