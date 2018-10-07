Анекдоты https://telegraf.com.ua/anekdots/4565587-nachni-den-s-ulyibki-utrennie-anekdotyi-7-oktyabrya.html
Начни день с улыбки: утренние анекдоты 7 октября
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05:51 Сегодня Телеграф
Смешные анекдоты, которые сделают ваш день ярким!
Даже в выходные дни помни, что ДВИЖЕНИЕ - это ЖИЗНЬ... Поэтому, лежа на диване, слегка подергивай ножкой.
Больше всего человек сосредоточен тогда, когда несет тарелку супа из кухни в зал.
Если у вашей женщины начинается истерика, отойдите на безопасное расстояние и бросьте в неё кошельком.
Веселое настроение: вечерние анекдоты 6 октября
Когда мои соседи делают ремонт, я включаю "Сатисфэкшн" и моей фантазии нет границ...
Идеальное утро: проснулся, потянулся, улыбнулся, перевернулся и… заснул!
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