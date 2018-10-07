День Независимости Украины

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Начни день с улыбки: утренние анекдоты 7 октября

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05:51 Сегодня Телеграф

Смешные анекдоты, которые сделают ваш день ярким!

Даже в выходные дни помни, что ДВИЖЕНИЕ - это ЖИЗНЬ... Поэтому, лежа на диване, слегка подергивай ножкой.

 

Больше всего человек сосредоточен тогда, когда несет тарелку супа из кухни в зал.

 

Если у вашей женщины начинается истерика, отойдите на безопасное расстояние и бросьте в неё кошельком.

 

Веселое настроение: вечерние анекдоты 6 октября

Когда мои соседи делают ремонт, я включаю "Сатисфэкшн" и моей фантазии нет границ...

 

Идеальное утро: проснулся, потянулся, улыбнулся, перевернулся и… заснул!

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Все по теме:

7 октября, Анекдоты, Анекдоты на утро, Курьез, Позитив, Приколы, Смех, Смешные картинки, Утренние анекдоты, Юмор.
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