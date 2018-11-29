Минута юмора: вечерние анекдоты 29 ноября

Торт наполеон плохо сочетается с бородинским хлебом.

- Слушай, а где твоя страшненькая подруга, с которой ты не расставалась?

- Танька, что ли? А на что она тебе?

- Да ты раньше рядом с ней как-то получше выглядела.

- Сема, ты что сейчас делаешь?

- Заливную рыбу.

- Ого! Ты умеешь готовить заливную рыбу?

- А чего ее готовить-то: кусок воблы, глоток пива...

Вот что значит сенсорный телефон... Кошка, обнюхивая его, сделала 3 снимка, отправила 5 сообщений и вызвала наряд полиции.

Если в понедельник начнется зомби-апокалипсис и толпа зомби ворвется ко мне в семь утра, они меня не тронут, потому что решат, что я - свой.