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Четверг, 29.11.2018
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Минута юмора: вечерние анекдоты 29 ноября

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Минута юмора: вечерние анекдоты 29 ноября
16:16 Сегодня Телеграф

Торт наполеон плохо сочетается с бородинским хлебом.

- Слушай, а где твоя страшненькая подруга, с которой ты не расставалась?

- Танька, что ли? А на что она тебе?

- Да ты раньше рядом с ней как-то получше выглядела.

- Сема, ты что сейчас делаешь?

- Заливную рыбу.

- Ого! Ты умеешь готовить заливную рыбу?

- А чего ее готовить-то: кусок воблы, глоток пива...

Вот что значит сенсорный телефон... Кошка, обнюхивая его, сделала 3 снимка, отправила 5 сообщений и вызвала наряд полиции.

Больше позитива: утренние анекдоты 29 ноября

Если в понедельник начнется зомби-апокалипсис и толпа зомби ворвется ко мне в семь утра, они меня не тронут, потому что решат, что я - свой.

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