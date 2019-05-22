Свежая порция юмора: утренние анекдоты 22 мая

- Папа, а что такое неудачная шутка?
- Это когда мама говорит, что принимает противозачаточные таблетки, а рождаешься ты!
- Мама, а что такое неудачная шутка?
- Это когда папа говорит, что руководит компанией, а после твоего рождения оказывается, что это компания собутыльников!
- Дорогой, а помнишь, как мы сыграли свадьбу?
- По-моему, вничью...
- Моя жена настоящая интеллектуалка: играет на рояле, свободно говорит на пяти языках, отлично знает историю и географию!
- Понятно. Моя тоже далеко не красавица…
Такая худая, что ее мужика с ней в рестораны не пускают... Говорят, что с велосипедом нельзя!
Люблю возить мужа на машине... Орет, матерится, руками размахивает.
Эмоции через край! Зато дома потом сидит тихонько, молчит, радуется, что домой вернулся!