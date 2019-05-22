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Свежая порция юмора: утренние анекдоты 22 мая

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Свежая порция юмора: утренние анекдоты 22 мая
06:30 Сегодня Телеграф

Смешные анекдоты, которые вызовут у Вас улыбку.

  • 1

    - Папа, а что такое неудачная шутка?

    - Это когда мама говорит, что принимает противозачаточные таблетки, а рождаешься ты!

    - Мама, а что такое неудачная шутка?

    - Это когда папа говорит, что руководит компанией, а после твоего рождения оказывается, что это компания собутыльников!

  • 2

    - Дорогой, а помнишь, как мы сыграли свадьбу?

    - По-моему, вничью...

  • 3

    - Моя жена настоящая интеллектуалка: играет на рояле, свободно говорит на пяти языках, отлично знает историю и географию!

    - Понятно. Моя тоже далеко не красавица…

    Такая худая, что ее мужика с ней в рестораны не пускают... Говорят, что с велосипедом нельзя!

  • 4

    Люблю возить мужа на машине... Орет, матерится, руками размахивает.

    Эмоции через край! Зато дома потом сидит тихонько, молчит, радуется, что домой вернулся!

Время улыбаться: вечерние анекдоты 21 мая

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