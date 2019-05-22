Свежая порция юмора: утренние анекдоты 22 мая

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- Папа, а что такое неудачная шутка?

- Это когда мама говорит, что принимает противозачаточные таблетки, а рождаешься ты!

- Мама, а что такое неудачная шутка?

- Это когда папа говорит, что руководит компанией, а после твоего рождения оказывается, что это компания собутыльников!