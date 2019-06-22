Да будет смех: уморительные анекдоты на вечер 22 июня

Вы все еще считаете, что 1 гривна - это не деньги? Тогда попробуйте дать водителю маршрутки плату за проезд на гривну меньше.

Я - взрослый состоявшийся мужчина, и мне нужен этот радиоуправляемый вертолет!

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Народная примета: - Если утром с похмелья зубная щетка не помещается во рту - значит, она предназначена для чистки обуви!

Сенсорный мобильник теперь не отвечает на пальцы в перчатках?

Нос, настало твое время!