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Да будет смех: уморительные анекдоты на вечер 22 июня

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Да будет смех: уморительные анекдоты на вечер 22 июня
17:24 Сегодня Телеграф

Забавные анекдоты, которые не дадут вам заскучать.

  • 1

    Вы все еще считаете, что 1 гривна - это не деньги? Тогда попробуйте дать водителю маршрутки плату за проезд на гривну меньше.

  • 2

    Я - взрослый состоявшийся мужчина, и мне нужен этот радиоуправляемый вертолет!

  • 3

    Народная примета: - Если утром с похмелья зубная щетка не помещается во рту - значит, она предназначена для чистки обуви!

    Сенсорный мобильник теперь не отвечает на пальцы в перчатках?

    Нос, настало твое время!

  • 4

    Подруги:

    - Все! Пора к стилисту, визажисту, на диету и фитнес!

    - Почему?

    - Вчера одному мужичку состроила глазки, улыбнулась, подмигнула... А он в обморок упал.

 Свежая порция юмора: смешные анекдоты 22 июня

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