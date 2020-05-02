Всплеск позитивного настроения: вечерние анекдоты 2 мая

- Да не кричи ты так! Что просил, то и принес! Я ж не знал, что дамские пальчики - это виноград!

2

- Милый, ты знаешь, я немного комплексую из-за того, что у меня маленькая грудь...

- А мне кажется, что ты создаешь проблемы на ровном месте.

- Клоун!