Всплеск позитивного настроения: вечерние анекдоты 2 мая

- Да не кричи ты так! Что просил, то и принес! Я ж не знал, что дамские пальчики - это виноград!
- Милый, ты знаешь, я немного комплексую из-за того, что у меня маленькая грудь...
- А мне кажется, что ты создаешь проблемы на ровном месте.
- Клоун!
Колбаса, за то, что о ней забыли и вспомнили только через неделю, жестоко отомстила семье Ивановых.
Посадил желудь, выросла липа. Посадил орех, опять выросла липа. Посадил семечку, и снова липа. Почва у нас такая. Вот, то же самое и со всеми национальными программами.