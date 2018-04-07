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Шведы презентовали уникальный грузовик будущего (Видео)
04:24 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер
Шведский стартап Einride показал беспилотный грузовик T-Pod, особенностью которого является отсутствие кабины.
Первые поставки подобных машин запланированы на осень 2018 года.
Благодаря отказу от кабины и элементов механического управления длина грузовика составила всего 7,3 метра. Грузоподъемность T-pod – 20 тонн.
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Грузовик комплектуется полностью электрической силовой установкой, питающейся от аккумуляторов на 200 кВтч, которые позволяют проезжать без подзарядки до 200 километров.
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Для T-pod предусмотрена возможность как полностью автоматического, так и дистанционного управления.
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