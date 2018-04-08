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Американские военные испытали необычный электромобиль (Видео)

Электромобиль Reckless UTV
05:44 Сегодня Телеграф
autocentre.ua
Фото: Твиттер

Военные США рассматривают возможность принятия на вооружение электромобиля Reckless UTV.

Корпус морской пехоты США приступил к испытаниям очень необычного транспортного средства – электромобиля Reckless UTV. 

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Youtube-канал USA Military показал видео тестов Reckless UTV на бездорожье. Электрический внедорожник оснастили пулеметом и тепловизором.

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Напомним, что электрический багги Reckless UTV – разработка компании Nikola, прославившейся водородным грузовиком One. Это военная версия электрокара Nikola Zero. Его два электромотора (по одному на ось) развивают суммарно 555 л. с. и позволяют разгоняться до 100 км/ч за 3 с.

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Аккумуляторная батарея на 125 кВтч позволяет преодолеть до 240 км без подзарядки. Цена Reckless UTV – 85 тыс. долларов.

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Военных привлекают не только динамика и внедорожные качества электрокара, но и его малый вес, позволяющий транспортировку на вертолете. Кроме того, Reckless UTV практически бесшумный, что немаловажно для сил специальных операций.

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Авто, Военные США, Испытание электромобиля, США, Электромобиль Reckless UTV.
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