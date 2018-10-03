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На выставке AgroExpo 2018 показали трактор ЮМЗ нового поколения (Видео)

Трактор ЮМЗ-10264Н
00:27 Сегодня Телеграф
autocentre.ua
Фото: autocentre.ua

На международной агропромышленной выставке AgroExpo 2018 в Кропивницком Днепропетровский тракторный завод продемонстрировал трактор нового поколения.

Днепропетровский тракторный завод (ПО ЮМЗ им А.м. Макарова) привез на агропромышленную выставку AgroExpo 2018, которая проходила в Кропивницком с 26 по 29 сентября, новую модель. Это трактор нового поколения ЮМЗ модели 10264Н – общего назначения, класса 1,4 тс.

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Из отличительных особенностей машины отметим установку турбодизеля WP4T100T20 (Deutz) мощностью 100 л.с. при 2300 об/мин. Удельный расход топлива составляет 229 г/кВт.ч. Применена коробка передач турецкого производства – трехдиапазонная, с 16-ю передачами переднего хода и 8-ю заднего.

Вал отбора мощности – трехскоростной, с частотой вращения 1000, 750 и 540 об/мин. Механизм задней навески – усиленный трехточечный шарнирный четырехзвенник, категория 2/3 (опция). Грузоподъемность на оси подвеса – 3500/4500 кг (опция).

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Трактор ЮМЗ-10264Н оснащается усовершенствованной кабиной, с улучшенной шумовиброизоляцией. ВНа представленном образце установлен кондиционер (опция).

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Отметим, что трактор нового поколения ЮМЗ предлагается также еще в двух вариантах. Это ЮМЗ-10244Н – с турбодизелем Д-245 (ММЗ) мощностью 105 л.с. и ЮМЗ-10254Н – со 102-сильным двигателем Perkins (1104D-44TA) Tier 3.

Все три модели имеют разные колесные базы. Так, у модели ЮМЗ-19264Н ее длина составляет 2442 мм, у ЮМЗ-10244Н – 2595 мм и ЮМЗ-10254Н – 2315 мм.

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Все по теме:

AGROEXPO-2018, Авто, Новости авто, Трактор ЮМЗ-10264Н, ЮМЗ.
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