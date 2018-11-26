Их точно не заботят цены на бензин: Большая Дорсетская ярмарка паровых машин

Около Блэндфорда ежегодно проходит Большая Дорсетская ярмарка паровых машин (Great Dorset Steam Fair). Ярмарка, проводящаяся под открытым небом, работает в течение пяти дней и собирает до 200 000 зрителей и несколько сотен энтузиастов паровых двигателей. На ярмарку приезжают владельцы тракторов и сельскохозяйственных машин, легковых, грузовых автомобилей и даже железнодорожных локомотивов на паровой тяге.