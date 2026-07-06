"Где-то на поминках Путина". 50-летняя Волочкова опозорила "могучий" российский балет (видео)

Бывшая прима РФ задыхалась и едва двигалась

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Российская балерина и давняя поклонница кремлевского диктатора Владимира Путина Анастасия Волочкова опозорилась в сети. Поводом стало ее выступление, видео с которого стремительно набирает популярность у Threads.

На ролике бывшая прима российского балета пытается выполнять балетные па, однако движения выглядят неловкими и тяжелыми. Примечательно, что Волочкова задыхается и буквально из последних сил выполняет элементы.

В соцсетях пользователи предполагают, что звезда давно потеряла былую форму, а также вспоминают многочисленные слухи о ее возможных проблемах со злоупотреблением алкоголем. "И это называется искусство?" – иронически спросил один из пользователей Threads.

В комментариях украинцы не скрывают сарказма, высмеивая не только само выступление Волочковой, но и миф о "большом русском балете". Среди самых ярких реакций:

"Где-то на поминках Путина"

"Это называется "великий русский балет" 😉 хавайте на здоровье!"

"Какой-то у вас хреновый балет. Давайте уже нормально"

"Вас даже с балетом най*бывают🤣"

"Пойду помою глаза с мылом"

"Нуууу… Какая страна, таков и балет 🩰"

"Меня больше удивляет, что люди готовы платить, чтобы посмотреть на "искусство" этих двух подтоптанных лебедей 🤦"

"А где балет? Чисто бухгалтерия на корпоративе"

"У меня при просмотре одышка случилась"

Ранее сообщалось, что еще одна путинистка, певица Валерия была пристыжена украинцами.