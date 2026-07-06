Укр

"Где-то на поминках Путина". 50-летняя Волочкова опозорила "могучий" российский балет (видео)

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Анастасия Волочкова Новость обновлена 06 июля 2026, 13:37
Анастасия Волочкова. Фото Коллаж "Телеграфа"

Бывшая прима РФ задыхалась и едва двигалась

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Российская балерина и давняя поклонница кремлевского диктатора Владимира Путина Анастасия Волочкова опозорилась в сети. Поводом стало ее выступление, видео с которого стремительно набирает популярность у Threads.

На ролике бывшая прима российского балета пытается выполнять балетные па, однако движения выглядят неловкими и тяжелыми. Примечательно, что Волочкова задыхается и буквально из последних сил выполняет элементы.

В соцсетях пользователи предполагают, что звезда давно потеряла былую форму, а также вспоминают многочисленные слухи о ее возможных проблемах со злоупотреблением алкоголем. "И это называется искусство?" – иронически спросил один из пользователей Threads.

Переглянути в Threads

В комментариях украинцы не скрывают сарказма, высмеивая не только само выступление Волочковой, но и миф о "большом русском балете". Среди самых ярких реакций:

  • "Где-то на поминках Путина"
  • "Это называется "великий русский балет" 😉 хавайте на здоровье!"
  • "Какой-то у вас хреновый балет. Давайте уже нормально"
  • "Вас даже с балетом най*бывают🤣"
  • "Пойду помою глаза с мылом"
  • "Нуууу… Какая страна, таков и балет 🩰"
  • "Меня больше удивляет, что люди готовы платить, чтобы посмотреть на "искусство" этих двух подтоптанных лебедей 🤦"
  • "А где балет? Чисто бухгалтерия на корпоративе"
  • "У меня при просмотре одышка случилась"

Ранее сообщалось, что еще одна путинистка, певица Валерия была пристыжена украинцами.

Теги:
#Балет #Танцы #Анастасия Волочкова