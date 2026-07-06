"Десь на поминках Путіна". 50-річна Волочкова зганьбила "могутній" російський балет (відео)

Колишня прима РФ задихалася і ледве рухалася

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Російська балерина та давня прихильниця кремлівського диктатора Володимира Путіна Анастасія Волочкова зганьбилася у мережі. Приводом став її виступ, відео з якого стрімко набирає популярність у Threads.

На ролику колишня прима російського балету намагається виконувати балетні па, однак рухи виглядають незграбними та важкими. Помітно, що Волочкова задихається і буквально з останніх сил виконує елементи.

У соцмережах користувачі припускають, що зірка давно втратила колишню форму, а також згадують численні чутки про її можливі проблеми зі зловживанням алкоголем. "І це називається мистецтво?" – іронічно запитав один із користувачів Threads.

У коментарях українці не приховують сарказму, висміюючи не лише сам виступ Волочкової, а й міф про "великий російський балет". Серед найяскравіших реакцій:

"Десь на поминках Путіна"

"Це називається "вєлікій рускій балєт" 😉 хАвайте на здоров'я!"

"Якийсь у вас балет хріновий. Давайте вже нормально"

"Вас навіть з балетом на*обують🤣"

"Піду помию очі з милом"

"Нуууу… Яка країна, такий і балет 🩰"

"Мене найбільше дивує, що люди готові платити, аби подивитися на "мистецтво" цих двох підтоптаних лебедів 🤦"

"А де балет? Чисто бухгалтерія на корпоративі"

"У мене при перегляді задишка сталася"

Раніше повідомлялось, що ще одна путіністка, співачка Валерія була присоромлена українцями.