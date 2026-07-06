"Десь на поминках Путіна". 50-річна Волочкова зганьбила "могутній" російський балет (відео)
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Колишня прима РФ задихалася і ледве рухалася
Російська балерина та давня прихильниця кремлівського диктатора Володимира Путіна Анастасія Волочкова зганьбилася у мережі. Приводом став її виступ, відео з якого стрімко набирає популярність у Threads.
На ролику колишня прима російського балету намагається виконувати балетні па, однак рухи виглядають незграбними та важкими. Помітно, що Волочкова задихається і буквально з останніх сил виконує елементи.
У соцмережах користувачі припускають, що зірка давно втратила колишню форму, а також згадують численні чутки про її можливі проблеми зі зловживанням алкоголем. "І це називається мистецтво?" – іронічно запитав один із користувачів Threads.
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У коментарях українці не приховують сарказму, висміюючи не лише сам виступ Волочкової, а й міф про "великий російський балет". Серед найяскравіших реакцій:
- "Десь на поминках Путіна"
- "Це називається "вєлікій рускій балєт" 😉 хАвайте на здоров'я!"
- "Якийсь у вас балет хріновий. Давайте вже нормально"
- "Вас навіть з балетом на*обують🤣"
- "Піду помию очі з милом"
- "Нуууу… Яка країна, такий і балет 🩰"
- "Мене найбільше дивує, що люди готові платити, аби подивитися на "мистецтво" цих двох підтоптаних лебедів 🤦"
- "А де балет? Чисто бухгалтерія на корпоративі"
- "У мене при перегляді задишка сталася"
Раніше повідомлялось, що ще одна путіністка, співачка Валерія була присоромлена українцями.