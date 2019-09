Переплюнет Tesla?: в новом спорткаре Porshe будет два электромотора

Четыре года назад Taycan был показан на Франкфуртском автошоу, и с тех пор Porsche стабильно снабжает нас фото- и видеоматериалами.

Версия Turbo S этого четырехдверного спортивного седана получит 750 лошадок, которые предоставят два электродвигателя: спереди и сзади.

Машина разгоняется до 100 километров за примерно 2.5 секунды, так что ее можно смело ставить рядом с Tesla Model S P100D. Также это первая машина Porsche в линейке электромашин, которую позже пополнит внедорожник Taycan Cross Turismo.

Многих интересует батарея этого электромобиля – в немецком автоконцерне говорят, что стоит ждать где-то 400 километров автономного хода. Однако точных данных пока нет; ждем завершения официальных тестов.

The new Taycan. Porsche presents its first fully-electric sports car

— Porsche Retail Group (@PorscheRetail) September 4, 2019