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Франкфуртский автосалон: Lamborghini представила свой первый гибридный гиперкар

Франкфуртский автосалон: Lamborghini представила свой первый гибридный гиперкар
04:42 Сегодня Телеграф autocentre.ua Фото: Твиттер

Дебютировавший во Франкфурте гиперкар Lamborghini Sian стал первым серийный гибридом марки.

Пять лет назад в Париже Lamborghini показала гибридный концепт Asterion, который до серии так и не добрался. Первый серийный гибрид от Ламбо пришлось подождать до нынешнего Франкфуртского автосалона, в рамках которого был представлен гиперкар Lamborghini Sian.

Название новинки в переводе с болонского диалекта означает “молния”, что как нельзя точно подходит под короткое описание модели, которая оказался самым быстрым автомобилем в истории Lamborghini.

Sian приводится в движение гибридной силовой установкой, в состав которой входит 785-сильный V12 и 48-вольтовый электромотор мощностью 34 л.с., работающий на основе суперконденсаторов, вместо традиционных литиево-ионных батарей.

E-motor помогает бензиновому агрегату на скоростях до 130 км/ч, обеспечивая суммарную отдачу в 819 л.с. На минимальной скорости, например, при парковке ли или движении задним ходом, ДВС может вообще не задействоваться. На разгон до первой сотни гибриду требуется менее 2,8 секунды, а максимальная скорость превышает 350 км/ч.

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Тираж гиперкара Lamborghini Sian составит всего 63 экземпляра, такое количество приурочено к году основания итальянской фирмы. По инсайдерским данным гибридный Ламбо оценили в 2,5 миллиона долларов, но официальная цена не слишком важна, так как все Сианы уже распроданы.

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Lamborghini, Гиперкар, Сиань, Франкфуртский автосалон.
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