Франкфуртский автосалон: Lamborghini представила свой первый гибридный гиперкар

Пять лет назад в Париже Lamborghini показала гибридный концепт Asterion, который до серии так и не добрался. Первый серийный гибрид от Ламбо пришлось подождать до нынешнего Франкфуртского автосалона, в рамках которого был представлен гиперкар Lamborghini Sian.

Название новинки в переводе с болонского диалекта означает “молния”, что как нельзя точно подходит под короткое описание модели, которая оказался самым быстрым автомобилем в истории Lamborghini.

Sian приводится в движение гибридной силовой установкой, в состав которой входит 785-сильный V12 и 48-вольтовый электромотор мощностью 34 л.с., работающий на основе суперконденсаторов, вместо традиционных литиево-ионных батарей.

The #Lamborghini #Sian was unveiled tonight, live it but spec is honking and the rear end looks like it’s made of Lego pic.twitter.com/08QKYjpkhb

E-motor помогает бензиновому агрегату на скоростях до 130 км/ч, обеспечивая суммарную отдачу в 819 л.с. На минимальной скорости, например, при парковке ли или движении задним ходом, ДВС может вообще не задействоваться. На разгон до первой сотни гибриду требуется менее 2,8 секунды, а максимальная скорость превышает 350 км/ч.

Lamborghini just unveiled the Sián, its first supercapacitor-based hybrid V12 supercar. It's the fastest and most powerful Lamborghini has ever made and only 63 of them will be produced. It's priced at a cool $2.2 million. https://t.co/DTEFh9eKxA pic.twitter.com/54JrHgFNLA

