Миллион км за пять лет эксплуатации Tesla: во сколько обошлось его обслуживание (Фото)

С тех пор он начал активно ездить по разным странам Европы. Как сообщил Ганс изданию Bild, Tesla использует уже четвёртый электро двигатель — первый раз его заменили когда автомобиль проехал 40 000 километров, а последний — на 320 000 километров.

Частые замены пришлось производить из-за недостатков конструкции ранних партий — все работы производились бесплатно.

На тяговую батарею Tesla даёт гарантию восемь лет без каких либо ограничений по пробегу. Первые 290 000 километров электрокар проехал на родной батарее, после чего следующие 250 000 километров использовали батарею которую взяли в аренду, пока решался вопрос о признании гарантийного случая.

В итоге всё решилось в пользу владельца, и сейчас на Тесле стоит третий по счёту аккумулятор, который утратил только 20% ёмкости.

What a journey! 1 Million electric km driven with my @Tesla Model S pic.twitter.com/JHSIhGfEbl

