Миллион км за пять лет эксплуатации Tesla: во сколько обошлось его обслуживание (Фото)

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21:55 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Гемминген приобрел Теслу в 2014 году с пробегом в 30 000 километров. До этого автомобиль использовали для тест-драйвов.

С тех пор он начал активно ездить по разным странам Европы. Как сообщил Ганс изданию Bild, Tesla использует уже четвёртый электро двигатель — первый раз его заменили когда автомобиль проехал 40 000 километров, а последний — на 320 000 километров.

Частые замены пришлось производить из-за недостатков конструкции ранних партий — все работы производились бесплатно.

На тяговую батарею Tesla даёт гарантию восемь лет без каких либо ограничений по пробегу. Первые 290 000 километров электрокар проехал на родной батарее, после чего следующие 250 000 километров использовали батарею которую взяли в аренду, пока решался вопрос о признании гарантийного случая.

В итоге всё решилось в пользу владельца, и сейчас на Тесле стоит третий по счёту аккумулятор, который утратил только 20% ёмкости.

Так же во время использования машины, производили ремонт передней подвески, системы охлаждения батареи, выдвижные дверные ручки, а ещё производили замену амортизаторов и сенсорный экран.

За всё время на ремонт потрачено 13 000 евро. Каждые 50 000 километров владелец использует новые шины, а тормозные диски заменяет раз в 400 000 километров — по его словам, в 99% случаев он тормозит за счёт рекуперации.

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Следующая цель Ганса — преодоление на Tesla Model S P85 отметки в один миллион миль (1,6 миллиона кило метров). Добиться он этого хочет своим максимально бережным стилем вождения.

Также у Геммингена есть первая модель марки — Roadster, который он купил в 2009 году. Сейчас пробег этого электро кара составляет 633 600 километров.

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Автомобиль, Авто, Новинки, Tesla, Илон Маск, Tesla Model S P85.
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