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Украинцы презентовали электрический спорткар Miracle the One в стиле ретро (Видео)

Украинцы презентовали электрический спорткар Miracle the One в стиле ретро (Видео)
20:33 Сегодня Телеграф auto.24tv.ua Фото: Twitter

Miracle the One – фантастический электрокар от украинских разработчиков. По формам он напоминает гоночные болиды из 60-х.

Miracle the One полностью электрический и имеет пару электродвигателей на задней оси, которые выдают суммарную мощность в 300 сил.

Разработчики делают акцент на том, что каждый из моторов выдает по 10 киловатт мощности на один килограмм веса авто. Источником питания является аккумулятор мощностью 50 киловатт в час, который обеспечивает автономность в 500 километров.

Авто будет иметь генератор звука, который будет имитировать звук работы различных двигателей от мощного бензинового V12 до звука звездолетов из фильмов.

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Кузов машины создан из композитных материалов, поэтому он прочный и легкий. Первую тестовую машину планируют создать уже к концу следующего года, и выпустить около 500 экземпляров по цене примерно 105 тысяч долларов каждый. Детали для авто производитель планирует покупать у европейских автопроизводителей, а батареи у Samsung.

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Электромобиль, Автомобиль, Авто, Новинки, Ретро, Miracle the One.
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