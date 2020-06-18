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Кросс-купе Changan CS85 Coupe получил новые обновления

Кросс-купе Changan CS85 Coupe получил новые обновления
Обновлено 19:49 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
Changan произвел на свет обновленную версию купеобразного паркетника CS85 Coupe.

Кросс-купе Changan CS85 Coupe, который сам автопроизводитель называет прямым соперником BMW X4, обновился.

Речь идет о новой S-модификации со спортивным характером.

Такой "оспортивленный" кросс обзавелся оригинальной решеткой радиатора, новыми 19-дюймовыми легкосплавными дисками, а также декором красного цвета - яркие элементы встречаются в оформлении экстерьера и интерьера новинки.

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При этом обновленный кросс получил более богатый перечень базовых опций. В длину купеобразный Changan CS85 достигает 4 720 мм при колесной базе 2 705 мм.

За его работоспособность отвечает один из двух турбомоторов - полуторалитровый 178-сильный или двухлитровый с отдачей 233 л.с. "Младший" движок сочетается с 6МКПП или 6АКПП, для топового предусмотрена только коробка-"автомат" на восемь ступней. Привод может быть передним или полным.

В салоне купе-кроссовера появляются спортивные передние кресла с улучшенной боковой поддержкой, цифровая "приборка" и мультимедиа с гигантским сенсорным экраном. Среди доступных опций заявлены адаптивный круиз-контроль, камеры кругового видеообзора, кожаная отделка салона, панорамная крыша с электрическим люком и многое другое.

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В продаже обновленный Changan CS85 Coupe появится уже этим летом.

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Авто, Changan, Changan CS85 Coupe.

Автор:

Телеграф
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