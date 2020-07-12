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Geely Icon: у кроссовера появилась новая можификация

Geely Icon: у кроссовера появилась новая можификация
Обновлено 12:06 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
Китайский автогигант Geely подготовил для своего нового кроссоера Icon еще одну модификацию.

Новинка получит подзаряжаемую гибридную силовую установку.

При этом внешность такого автомобиля также изменится. Снимками новинки в воскресенье, 12 июля, поделилось авторитетное издание Autohome.

В глаза сразу бросается модернизированная решетка радиатора, новая оптика, а также иное исполнение задней части авто.

Напомним, что в основе Geely Icon лежит платформа BMA от Volvo. Автомобиль получился довольно компактным – его габариты составляют 4350х1810х1615 мм. Расстояние между осями достигает 2 640 мм, что обеспечивает достаточное пространство в салоне.

Подробности о новом двигателя уже известны – суммарная мощность мотора достигает 258 л.с., базируется он на 1,5-литровом двигателе с отдачей 177 л.с. Дополнительную мощность ему обеспечивают электромотор и батарея с емкостью 10,7 кВтч. Производитель заявляет, что на одной электротяге такой автомобиль сможет преодолеть 50 км пути.

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Отметим, что Geely Icon обладает богатым техническим оснащением – в его арсенале есть система автоматического торможения, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, а также возможность полуавтономного управления в пределах одной полосы движения.

Стоимость Geely Icon PHEV на данный момент неизвестна.

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Автомобиль, Авто, Geely.

Автор:

Телеграф
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