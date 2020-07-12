Geely Icon: у кроссовера появилась новая можификация

Китайский автогигант Geely подготовил для своего нового кроссоера Icon еще одну модификацию.

Новинка получит подзаряжаемую гибридную силовую установку.

При этом внешность такого автомобиля также изменится. Снимками новинки в воскресенье, 12 июля, поделилось авторитетное издание Autohome.

В глаза сразу бросается модернизированная решетка радиатора, новая оптика, а также иное исполнение задней части авто.

Напомним, что в основе Geely Icon лежит платформа BMA от Volvo. Автомобиль получился довольно компактным – его габариты составляют 4350х1810х1615 мм. Расстояние между осями достигает 2 640 мм, что обеспечивает достаточное пространство в салоне.

Подробности о новом двигателя уже известны – суммарная мощность мотора достигает 258 л.с., базируется он на 1,5-литровом двигателе с отдачей 177 л.с. Дополнительную мощность ему обеспечивают электромотор и батарея с емкостью 10,7 кВтч. Производитель заявляет, что на одной электротяге такой автомобиль сможет преодолеть 50 км пути.

Отметим, что Geely Icon обладает богатым техническим оснащением – в его арсенале есть система автоматического торможения, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, а также возможность полуавтономного управления в пределах одной полосы движения.

Стоимость Geely Icon PHEV на данный момент неизвестна.