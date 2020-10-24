День автомобилиста в Украине: история и традиции праздника

Праздник День автомобилиста ежегодно отмечается в последнее воскресение октября. В этом году дата выпадает на 25 число.

Сам праздник был установлен еще в 1980 году в СССР. Официальный же статус в Украине День автомобилиста получил 13 октября 1993 года, когда первый президент страны Леонид Кравчук подписал соответствующий указ.

Это праздник не только водителей, но и всех тех, кто в силу своей деятельности как-то связан с автомобилями: ремонтники, инженеры, руководители предприятий автотранспорта.

Конечно же, главными виновниками праздника являются профессиональные водители - шоферы автобусов, трамваев, троллейбусов, грузовиков. По традиции, в этот день принято поздравлять водителей и дорожников. В транспортных компаниях организовывают корпоративы, вручают премии и награды. Во многих городах устраивают автомобильные выставки.

Не забудьте поздравить своих знакомых автомобилистов красивыми стихами как на русском языке, так и на украинском.