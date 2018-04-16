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Жебривский рассказал, сколько "ДНР" задолжала Украине за воду
17:51 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Неподконтрольная украинской власти территория Донецкой области задолжала государству 2,8 млрд гривен за водоснабжение.

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявляет, что долг за поставки воды в отдельные районы Донецкой области составляет 2,8 млрд грн, несмотря на действующий значительно более низкий тариф.

"Если на контролируемой территории тариф составляет около 30 гривень, то на оккупированной - до сих пор 7 гривень, который является вообще экономически необоснованным, но и по таким ценам не платят: задолженность составляет около 2,8 млрд гривень", - написал П.Жебривский на своей странице в соцсети Facebook в понедельник по итогам встречи с директорами филиалов коммунального предприятия "Вода Донбасса".

По его словам, нужно повышать уровень заработной платы на предприятии, а для этого нужны реконструкция, уменьшение расходов и энергоемкости.

"Доволен общим настроением встречи: руководители филиалов настроены на результат, невзирая на сложности, с которыми они сталкиваются. Поэтому их усилия заслуживают уважения и всесторонней поддержки", - резюмировал П.Жебривский.

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Новости Бизнеса, ДНР, Донбасс, ОРДЛО, Павел Жебривский.
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