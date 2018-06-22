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Украина и Польша стали ближе к реализации ж\д сообщения Люблин-Львов

Железнодорожный вокзал во Львове
14:45 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Министерства инфраструктуры Украины и Польши договорились создать рабочую группу для запуска ж/д сообщения Люблин-Львов.

Министерства инфраструктуры Украины и Польши создадут рабочую группу по разработке оптимального решения для запуска железнодорожного маршрута сообщением Люблин-Львов.

Как сообщила пресс-служба Мининфраструктуры Украины, такая договоренность была достигнута в ходе встречи министра инфраструктуры Владимира Омеляна с министром инфраструктуры Республики Польша Анджеем Адамчиком.

"К осени мы должны определиться с техническими деталями и выйти на оптимальное для обеих стран решение. Надеюсь, осенью мы проведем встречу министров инфраструктуры Украины и Польши во Львове и подпишем соответствующее соглашение о запуске железнодорожного маршрута Люблин-Львов", - цитирует пресс-служба Омеляна.

Также сообщается, что по итогам встречи стороны подписали межправительственное Соглашение о содержании дорожных пограничных мостовых объектов на украинско-польской государственной границе.

"Соглашение предусматривает определение правовых основ, согласно которым будет осуществляться комплекс технических и организационных мероприятий, необходимых для обеспечения надлежащего эксплуатационного состояния мостовых сооружений, расположенных на общей украинско-польской государственной границе", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, 23 октября председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что министерства инфраструктуры Украины и Польши подписали соглашение о присоединении Украины к проекту "Via Carpathia".

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Новости Бизнеса, Владимир Омелян, Железная дорога, Люблин-Львов, Польша, Украина.
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