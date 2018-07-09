Туск назвал "Северный поток-2" ошибкой

Президент Украины Петр Порошенко в ходе совместного заявления для СМИ с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером по результатам 20-го саммита Украина – ЕС в понедельник в Брюсселе заявил, что Украина остается стратегическим партнером европейских стран в энергетических вопросах – "партнером, который будет поставлять европейским странам необходимый газ".

"И вот что я хочу еще раз заявить, что проект "Северный поток-2" невозможен, и мы призываем остановить строительство данного проекта", - сказал Глава Украинского государства.

Он отметил, что в ходе саммита Украина-ЕС шел разговор о данном проекте. "Это не коммерческий проект, он не является экономическим или прибыльным – это абсолютно политический проект, и нет никакого смысла, с экономической точки зрения, создавать этот проект. Это абсолютно точно геополитический проект", - сказал П.Порошенко.

По его словам, Украина пытается показать своим европейским партнерам, что цель этого проекта – ослабить Украину и остановить ее поставки газа в Европу.

П.Порошенко подчеркнул, что реализация ""Северного потока-2" полностью перечеркнет всю газовую независимость Европы", так как Европа станет более зависимой в газовой сфере от Российской Федерации.

"Мы делаем все возможное, чтобы остановить этот российский геополитический проект, чтобы Европа могла быть свободной от монополизации европейского энергетического рынка", - подчеркнул П.Порошенко.

В свою очередь Д.Туск сказал: "Сейчас Европейская Комиссия пытается создать новые энергетические правила, которые помогут остановить реализацию этого проекта, но я не могу сказать, что в настоящее время этот процесс является продуктивным".

"Считаю, что этот проект является ошибкой, он не будет в интересах Европейского Союза. Мы должны защищать собственные интересы", - сказал Д.Туск.

В совместном заявлении по итогам саммита Украина-ЕС, текст которого обнародован на сайте президента Украины, указано, что Европейский Союз подтверждает "роль Украины как стратегического транзитера газа, который обеспечивает доступные, безопасные и надежные поставки газа в ЕС".

"В этом контексте мы подтвердили нашу готовность включиться в трехсторонний процесс, который будет проходить при содействии Еврокомиссии, по договоренности о контракте по транзиту газа в ЕС после 2019 года", - говорится в совместном заявлении сторон.