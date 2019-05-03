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Нафтогаз: Россия готовит новый газовый кризис в Украине

Нафтогаз: Россия готовит новый газовый кризис в Украине
11:00 Пт, 3 Май 2019 Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, газовая война с РФ очень вероятна со следующего года.

Россия намерена в январе 2020 года попытаться создать искусственный газовый кризис в Украине. Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью Голосу Америки.

"Их цель - создать искусственный кризис после 2019 года, начиная с первого января, как это было в девятом году, то есть 10 лет назад, и попробовать сделать кризис, который позволит им протолкнуть собственный интерес", - отметил Коболев

Он подчеркнул, что вероятность такого кризиса очень высока и его можно назвать новой газовой войной, поэтому всем - от украинского президента и министерств и до "Нафтогаза" - нужно действовать, чтобы помешать планам России.

Коболеву также не понятна позиция российского "Газпрома" на переговорах. По его мнению, Россия намеренно медлит.

Коболев: Как мы и ожидали, Москва начала переговоры о продлении транзита газа

"Наш главный месседж касается прежде всего той непростой ситуации, сложившейся вокруг договора касаемо транзита газа по территории Украины после 2019 года. У нас заканчивается договор и "Газпром" на переговорах пока что занимает непонятную позицию. Мы считаем - они тянут время", - сказал он.

Как сообщалось, Россия начала переговоры с Украиной о продолжении транзита газа после проведения выборов президента.

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Газ, Россия, Нафтогаз, Андрей Коболев, Транзит газу.
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