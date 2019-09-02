Скачать
Понедельник, 02.09.2019
Гончарук: С 1 октября Украина откажется от бумажных документов
Гончарук: С 1 октября Украина откажется от бумажных документов
Порошенко, Геращенко, Вакарчук и Парубий определены в комитеты Рады
Порошенко, Геращенко, Вакарчук и Парубий определены в комитеты Рады
Гроза Bitcoin: боксер Пакьяо запустил собственную криптовалюту
Гроза Bitcoin: боксер Пакьяо запустил собственную криптовалюту
Певица Джоана Сайнс погибла во время выступления (Фото)
Певица Джоана Сайнс погибла во время выступления (Фото)

Гончарук: Полная валютная либерлизация – это очень важно

Гончарук: Полная валютная либерлизация – это очень важно
13:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Премьер Украины ожидает полной валютной либерализации и либерализации рынка труда в 2020 г..

Валютная либерализация и либерализация рынка труда – это сложные системные реформы, которые должны быть полностью подготовлены в этом году, начаты и завершены в следующем году, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Полная валютная либерлизация – это очень важно. Свободное движение капитала важно обеспечить, чтобы сюда заходили инвестиции, чтобы люди не боялись, что они потом не смогут их отсюда вывести", – сказал он в ходе встречи президента с членами Кабинета министров, руководством Верховной Рады и представителями правоохранительных органов в Киеве в понедельник.

Премьер также подчеркнул важность либерализации рынка труда.

Президент Владимир Зеленский после выступления главы правительства в числе поручений дал задание обеспечить доработку и принятие новой редакции Трудового кодекса Украины до 1 января 2020 года.

Ответственные за реализацию этих инициатив – председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, премьер Гончарук и министр социальной политики Юлия Соколовская.

Зеленский обязал Гончарука и Криклия реформировать "Укрзализныцю"

Ранее новый премьер-министр Алексей Гончарук поставил задачу перед Кабмином полностью отказаться от бумажного документооборота.

Кроме этого, премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает реалистичным рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на 40% в течение последующих пяти лет.

Напомним, Верховная Рада 9-го созыва назначила Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины.

Кроме этого, Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров Украины, предложенные новоназначенным премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа"). 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рынок труда, Работа, Алексей Гончарук, Валютная либерализация.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинцы в сентябре будут отдыхать девять дней
02 Windows 10 разрешили переустанавливать без диска и флешки
03 Ученые научились печатать человеческие органы за несколько секунд (Фото и видео)
04 Богуцкая принесла извинения семье Кивы за неправдивую публикацию
05 Новый образ Иванки Трамп покоряет сеть
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Одесса торжественно отмечает день рождения (Фото, Видео)
Одесса торжественно отмечает день рождения (Фото, Видео)
Амбициозная задача: Гончарук работает над ростом ВВП на 40%
Амбициозная задача: Гончарук работает над ростом ВВП на 40%
День знаний отмечается 2 сентября: что ждет школьников Украины
День знаний в Украине отмечается 2 сентября
Сын Владимира Зеленского пошел в первый класс (Фото)
Сын Владимира Зеленского пошел в первый класс (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь