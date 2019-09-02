Новости Бизнеса:Премьер Украины ожидает полной валютной либерализации и либерализации рынка труда в 2020 г..

Валютная либерализация и либерализация рынка труда – это сложные системные реформы, которые должны быть полностью подготовлены в этом году, начаты и завершены в следующем году, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Полная валютная либерлизация – это очень важно. Свободное движение капитала важно обеспечить, чтобы сюда заходили инвестиции, чтобы люди не боялись, что они потом не смогут их отсюда вывести", – сказал он в ходе встречи президента с членами Кабинета министров, руководством Верховной Рады и представителями правоохранительных органов в Киеве в понедельник.

Премьер также подчеркнул важность либерализации рынка труда.

Президент Владимир Зеленский после выступления главы правительства в числе поручений дал задание обеспечить доработку и принятие новой редакции Трудового кодекса Украины до 1 января 2020 года.

Ответственные за реализацию этих инициатив – председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, премьер Гончарук и министр социальной политики Юлия Соколовская.

Ранее новый премьер-министр Алексей Гончарук поставил задачу перед Кабмином полностью отказаться от бумажного документооборота.

Кроме этого, премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает реалистичным рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на 40% в течение последующих пяти лет.

Напомним, Верховная Рада 9-го созыва назначила Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины.

Кроме этого, Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров Украины, предложенные новоназначенным премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа").