Гончарук назвал причины повышения Украины в рейтинге Fitch Ratings

Новости Бизнеса:Новый премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал показатели Украины в обновленном рейтинге Fitch Rating.

Единство новой команды власти является одной из причин улучшения позиций Украины в списке авторитетного рейтингового кредитного агентства Fitch Rating.

Об этом написал Премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook.

"Авторитетное кредитное рейтинговое агентство Fitch Rating повысило долгосрочный и краткосрочный кредитный рейтинг (IDR) Украины в иностранной и национальной валютах с B - до B, и улучшило прогноз со стабильного на позитивный. Единство новой молодой команды Президента, Верховной Рады и правительства, совместная позиция и политическая воля внедрять сложные и необходимые реформы — одна из причин улучшения позиций Украины в рейтинге", - написал он.

Гончарук добавил, что Украина становится все более привлекательной страной для иностранных инвесторов и Fitch прогнозирует положительную динамику и в дальнейшем.

"Для этого мы должны успешно принять и имплементировать наши реформы. Также будем продолжать наше сотрудничество с международными организациями и партнерами. Повышение инвестиционной привлекательности — один из топ-приоритетов команды нашего правительства. Технократического, проевропейского и ориентированного на реформы", - добавил Гончарук.

Премьер-министр подчеркнул, что бизнесу должно быть комфортно в Украине, независимо от того, украинский он или иностранный, а государство должно стать удобным, надежным и безопасным сервисом для людей.

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте с уровня "B-" до "B".

Кроме этого, правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 16,5% годовых с 6 сентября 2019 года.

В свою очередь председатель Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин подверг критике медленное снижение учетной ставки.