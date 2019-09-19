"Слуга народа" прогнозирует сценарий Молдовы после открытия рынка земли

Новости Бизнеса:В "Слуге народа" назвали позитивные моменты для сельского хозяйства после открытия рынка земли в Украине.

С открытием рынка земли в Украине будет продаваться около 3% сельскохозяйственных земель в год, прогнозирует глава комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Николай Сольский (фракция "Слуга народа").

"То, что мы видим, по эмфитевзису, договорам аренды, и ожиданиям - приблизительно 3% земель в год будет продаваться. Это наша статистика, и она совпадает со статистикой стран, которые имеют схожую историю. В Молдове и других странах, где произошла распаевка, население продает около 3-4% земель в год. Рынок уже существует", - сказал он на конференции по реформе управления земельными отношениями в Киеве в четверг.

По словам Сольского, в Украине за последние три года заключены договоры эмфитевзиса и другие договоры более чем на 40 лет на 1,2 млн га.

"Из 3 млн га земель личного крестьянского хозяйства (не под мораторием - ред.) за последние два года уже продано 900 тыс., в том числе компаниям, фермерам", - сказал депутат, заметив, что за последние пять-семь лет не наблюдается укрупнения больших предприятий либо исчезновение мелких.

"У всех предприятий и фермеров в 99% договоров есть право на покупку этих земель", - добавил он.