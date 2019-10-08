В Украине резкий спрос на электромобили из "сэконд-хэнда"

Новости Бизнеса:В Украине в 2019 году наблюдается повышенный спрос на автомобили на электротяге.

Украинцы в 2019 году стали чаще покупать автомобили с электродвигателем, спрос на такие виды авто вырос на 74,1% или 5478 единиц, сообщают в «Укравтопроме».

По их данным, основная масса электромобилей — легковые, а 397 штук из 5478 — коммерческие. Кроме этого, наблюдается рост регистрации таких авто — на 42% в сравнении с 2018 годом, а коммерческих автомобилей стали покупать в два раза больше.

В ассоциации отмечают, что большинство приобретенных машины уже были в эксплуатации в странах ЕС. «Зеленая» техника возрастом до 5 лет составила 52% от общей доли регистраций, более старые авто покупают в 39% случаев, новинки электромобильного рынка покупаются в 9%.

Наиболее популярной моделью у украинцев стала Nissan Leaf, которая была зарегистрирована 2,5 тысячи раз. В 2019 году были зарегистрированы 435 моделей Tesla Model S, что является вторым показателем по популярности. Тройку самых популярных авто на электротяге замыкает BMW I3 с 276 регистрациями. Более 90% рынка среди коммерческих авто составляют Renault Kangoo Z.E — 363 штуки, зарегистрированных в текущем году.

Как известно, в Германии в производство "зеленых" авто инвестируется более 60 млн евро.