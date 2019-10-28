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Модернизация системы соцподдержки населения профинансирована на половину

Модернизация системы соцподдержки населения профинансирована на половину
00:10 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Минсоцполитики: Модернизация соцподдержки для населения профинансирована на 50%.

На 30 сентября 2019 года было получено чуть более 149 млн долл в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины", на который в 2014 году от Всемирного банка был получен заем в 300 млн долл, то есть 49,7% от общей суммы займа. Об этом в интервью изданию "Зеркало недели" рассказал заместитель министра социальной политики Олег Коваль.

По словам заместителя министра, есть три направления финансирования: на "Совершенствование оказания социальной помощи наиболее уязвимым слоям населения" - в общий фонд госбюджета Украины, было получено 125 млн долл. В поддержку администрирования социальных выплат и соцуслуг и на развитие семейным формам опеки детей-сирот и лишенных родительской опеки - через Минсоцполитики и Украинский фонд социальных инвестиций - более 23 миллионов долларов, из них на сегодня использовано 22,5 миллиона долларов; из них 2 миллиона 690 тысяч долларов - на поддержку развития семейных форм опеки.

"Международные партнеры, которые наполняют этот фонд, отзываются о его работе хорошо. Но нас интересует соблюдение законодательства и эффективности использования средств, которые нужно будет возвращать. Мы это понимаем. Однако знаем, что средства извне помогают ускорить процесс и быстрее осуществить необходимые изменения в стране", - отмечает заместитель министра.

По его мнению, главное, что предусматривает проект - создание единого реестра всех получателей льгот.

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"Первый этап, написание программного обеспечения, практически завершен. Сейчас анализируем - на каком оно уровне. Для меня как для главы тендерного комитета очень важно, чтобы все процедуры были максимально открытыми и прозрачными. Это еще одна составляющая нашей команды. Чтобы обеспечить эту прозрачность и объективность, на недавнем заседании были аннулированы два торга, связанные с закупкой IT-техники. Для того чтобы просмотреть задачи и ценообразования", - говорит Коваль.

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Минсоцполитики, Олег Коваль, Соцподдержка.
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