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Детенизация рынка металлолома: в Раде ожидают принятие законопроекта до лета

Детенизация рынка металлолома: в Раде ожидают принятие законопроекта до лета
00:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:В Раде ожидают принятия закона о детенизации рынка лома до лета, надеются на поддержку всех фракций.

В парламентском комитете по вопросам экономического развития ожидают принятия законопроекта №2426 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом)" до лета следующего, 2020 года. 

"Законопроект №2426 по детенизации рынка металлолома утвержден главным комитетом – комитетом по вопросам экономического развития и рекомендован к принятию в первом чтении. Сейчас мы должны получить заключение антикоррупционного комитета, после чего этого законопроект будет вынесен на рассмотрение парламента в первом чтении", - сообщил один из авторов законопроекта, народный депутат, заместитель председателя комитета ВР по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский в ходе VI научно-практической конференции "Украинский рынок металлолома: практические аспекты и современные вызовы" в Киеве в четверг.

"Я ожидаю, что мы успеем в течение текущей сессии его проголосовать – до конца января. Потом в течение двух недель депутаты будут подавать свои поправки и на второе чтение законопроект выйдет на февраль-март-апрель, в зависимости от того, будут ли другие неотложные законопроекты", - добавил парламентарий.

При этом он отметил, что закон в случае принятия вступит в силу незамедлительно, после чего пункты приема металлолома смогут легализоваться. Депутат добавил, что ожидает растягивания этого процесса на 3-5 лет после действия закона.

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Кисилевский сообщил, что соавторами законопроекта являются 22 представителя различных фракций и групп, что демонстрирует его актуальность и надежду на быстрое принятие. Собеседник агентства добавил, что сейчас продолжается диалог со всеми заинтересованными сторонами - участниками рынка, органами власти, другими депутатами в рамках продвижения законопроекта.

В частности, по его словам, депутаты предложили внедрить видеофиксацию и паспортизацию физлиц при приемке металлолома - они считают, что так можно выявлять тех, кто ворует. Есть позиция телеком-операторов: они заявляют, что кабели и элементы телекомсетей принимать нужно только у юрлиц и с ними рассчитываться только безналичным способом. Есть свои дополнительные предложения у Минэкономики.

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В свою очередь металлурги заинтересованы в детенизации рынка металлолома, так как это облегчит прозрачность работы предприятий.

"Мы с участниками рынка продолжаем быть в постоянном контакте, и продолжим исследовать рынок и после принятия закона, отслеживать ситуацию на рынке. Если выяснится, что какие-то факторы мы не учли, будем дополнительно их дорабатывать и корректировать, выступим с законодательными инициативами", - отметил Кисилевский.

Как сообщалось, законопроект №2426 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом)" был зарегистрирован в парламенте 12 ноября 2019 года. Вместе с Кисилевским соавторами законопроекта стали 22 народных депутата. Разработкой законопроекта занималась рабочая группа, в которую вошли представители ломозаготовителей, металлургов и Минэкономики.

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Законопроектом предполагается устранить ряд искусственных ограничений и правовых коллизий, которые препятствуют легальной работе рынка. Предполагается отменить заведомо невыполнимые требования к пунктам приема лома: для этого нужно разделить деятельность по заготовке металлолома и деятельность по переработке. К заготовке – меньше требований: не нужно дорогостоящее промышленное оборудование, проще требования к площади пункта и др. К переработке и металлургической переработке, которые невозможны без спецоборудования, все требования остаются в силе.

Кроме того, планируется устранить разделение на бытовой и промышленный лом, разрешить официальные расчеты наличными за приобретенный у населения металлолом. Планируется также отменить акты обследования ломозаготовительных предприятий областными администрациями и устранить правовую коллизию в ст.213 Уголовного кодекса - сейчас предусмотрена уголовная ответственность за осуществление операций с металлоломом в случае, если компания не внесена в соответствующий реестр.

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Парламентский комитет по вопросам экономического развития в начале декабря текущего года одобрил законопроект №2426. Представляя законопроект, Дмитрий Кисилевский констатировал, что традиционно 80% отечественного рынка металлолома находится в тени. "Этим законопроектом мы создаем предпосылки для выведения из тени около 16 млрд грн. При этом государство получит порядка 900 млн грн дополнительных налоговых поступлений", - подчеркнул он.

При этом Кисилевский напомнил, что металлолом является стратегическим сырьем для металлургической отрасли страны. Кроме того, по его словам, данный законопроект является частью инициатив комитета по вопросам экономического развития по детенизации экономики.

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Верховная Рада, Металлолом, Детенизация экономики, Дмитрий Кисилевский.
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