В Украине планируют увеличить долю лоукостов до 45%

Новости Бизнеса:За 5 лет число украинцев, которые пользуются авиационным транспортом, должно увеличиться в три раза.

Министерство инфраструктуры намерено увеличить долю лоукостов на авиационном рынке Украины в 2020 году до 45%, а в дальнейшем — до 63%.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

"Мы сделаем все возможное, чтобы полет в самолете стал для украинцев таким же привычным явлением в жизни, как и путешествие автобусом или поездом", – отметил Криклий.

По его словам, оптимизация налогообложения для украинских перевозчиков позволит снизить стоимость авиабилетов на внутренние рейсы.

Кроме того, за бюджетные средства планируется реконструкция и строительство новых аэропортов в регионах – в Днепре, Мукачево и Измаиле. Также идет активная работа над привлечением частных инвесторов к развитию региональных аэропортов. В частности, планируется концессия аэропортов Херсона, Черновцов и Запорожья.

За пять лет количество украинцев, которые пользуются авиационным транспортом, должно увеличиться в три раза, а пассажиропотоки достичь 32 млн пассажиров, добавил Криклий.

Напомним, за 11 месяцев 2019 года пассажиропотоки через аэропорты Украины увеличились на 18,7% и составили более 22,5 млн пассажиров, в том числе на международном сообщении – на 20% и составили 20,4 млн пассажиров.