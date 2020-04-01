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COVID-19 в Украине: Бизнес ухудшил ожидания своих экономических результатов

COVID-19 в Украине: Бизнес ухудшил ожидания своих экономических результатов
17:20 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Бизнеса:В связи с распространением коронавируса в Украине бизнес ухудшил свои показатели, относительно ожиданий касательно своей деятельности.

Украинский бизнес ухудшил ожидания относительно экономических результатов своей деятельности из-за пандемии COVID-19.

Об этом по результатам опроса сообщили в пресс-службе Национального банка Украины. 

"В марте индекс ожиданий деловой активности снизился на 5.4. б.п. до отметки 45.8. Значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует о преобладании пессимистических ожиданий бизнеса. Украинские предприятия ухудшили свои ожидания относительно экономических результатов деятельности из-за распространения миром коронавируса и введения в стране карантинных мероприятий и ограничений", - сообщили в НБУ. 

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В Нацбанке привели ключевые выводы мартовского опроса:

  • Существенно ухудшились ожидания предприятий сферы услуг. Представители этого сектора понесли наибольшие потери от пандемии. Их ожидания относительно объема предоставленных услуг, новых заказов находятся на рекордно низких уровнях.

  • Пессимистические ожидания преобладали и в промышленности. Представители этого сектора, в частности, ожидают худшей динамики цен на закупаемые сырье и материалы. В то же время они пока не прогнозируют негативных изменений в объемах произведенной продукции и новых заказах.

  • Предприятия строительства несколько улучшили свои ожидания по сравнению с предыдущим месяцем, впрочем они остаются на невысоких уровнях. В частности, компании этого сектора преимущественно имеют негативные ожидания по объемам строительства, закупочным ценам, доступности подрядчиков.

  • Незначительное улучшение ожиданий произошло в секторе торговли, учитывая растущий спрос на потребительские товары первой необходимости (продукты питания и средства личной гигиены), а также возможности достаточно быстрой переориентации бизнеса на альтернативные каналы сбыта и доставки товаров.

  • Респонденты всех секторов, кроме предприятий промышленности, ожидают сокращения численности работников, больше всего - в сфере услуг.

Напомним:

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 1 апреля превысило 858 тыс. Из них почти 180 тыс. — выздоровели.

На планете более 200 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

В Украине по состоянию на утро 1 апреля зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Из них 17 летальных 10 пациентов выздоровели.

В связи с распространением коронавируса в Украине Минздрав анонсировал усиление карантинных мер в стране.

1 апреля Кабинет министров ужесточил требования к ограничительным мерам в связи с карантином.

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Украина, Бизнес, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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