Минсоц: ФЛП, потерявшие доходы во время карантина, получат помощь на детей

Новости Бизнеса:На время карантина ФЛПам обещают выплачивать помощь на детей.

Правительство разрабатывает механизм выплаты государственной помощи физическим лицам-предпринимателям, которые на период карантина из-за распространения нового коронавируса COVID-19 потеряли доходы.

Об этом в эфире программы "Право на власть" сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает ТСН.

Она уточнила, что вопрос госпомощи ФЛП обсуждали 9 апреля в Кабмине. В частности, эта помощь будет назначена на детей ФЛП, которые потеряли доходы из-за карантина.

Выплата составит один прожиточный минимум на одного ребенка. Сумма может составлять от 1779 грн до 2218 грн (прожиточные минимумы согласно госбюджету-2020) соответственно возрасту ребенка.

Такие выплаты будут осуществляться во время действия карантина, а также в течение 30 дней после его завершения.

По состоянию на утро 9 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 485 тыс. 981 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 88 тыс. 567 человек, поправились 330 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1892 случая заболевания COVID-19, из них 57 – летальных, выздоровели после коронавируса 45 человек.

Напомним: