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Украинская Мрия доставила в Канаду рекордный груз из Китая

Украинская Мрия доставила в Канаду рекордный груз из Китая
09:17 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:Самолет Ан-225 "Мрия" прибыл в Канаду с грузом медицинских средств индивидуальной защиты.

Самолет Ан-225 "Мрия" прибыл в канадский Монреаль из Китая с грузом медицинских средств индивидуальной защиты.

Об этом в Twitter сообщило Посольство Украины в Канаде.

Самый большой в мире самолет - украинский Ан-225 "Мрия" - приземлился в аэропорту города Монреаль, чтобы доставить средства индивидуальной защиты из Китая”, - отметили в посольстве.

В дипучреждении добавили, что доставленный “Мечтой” груз медицинского снаряжения - рекордный для Канады: “Гордимся, что самолет под флагом Украины осуществил крупнейшую для Канады поставку необходимого груза в это нелегкое время пандемии COVID-19”.

Как сообщалось, по состоянию на утро субботы общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 238 650 человек. В свою очередь, выздоровели 1 053 327 человек

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Все по теме:

Китай, Канада, Монреаль, Ан-225 "Мрия", Самолет Ан-225.
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