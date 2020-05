Украинская Мрия доставила в Канаду рекордный груз из Китая

Самолет Ан-225 "Мрия" прибыл в канадский Монреаль из Китая с грузом медицинских средств индивидуальной защиты.

Об этом в Twitter сообщило Посольство Украины в Канаде.

Самый большой в мире самолет - украинский Ан-225 "Мрия" - приземлился в аэропорту города Монреаль, чтобы доставить средства индивидуальной защиты из Китая”, - отметили в посольстве.

Найбільший у світі літак - український Ан-225 «Мрія» - приземлився в Монреалі, щоб доставити засоби індивідуального захисту з Китаю.

Пишаємось, що літак під прапором України здійснив найбільшу для Канади поставку необхідного вантажу у цей нелегкий час пандемії #COVID19 pic.twitter.com/3dffrMg0uj

— UKR Embassy in CAN (@UKRinCAN) May 2, 2020