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В Кабмине рассказали, кто осуществляет контроль средств из COVID-фонда

В Кабмине рассказали, кто осуществляет контроль средств из COVID-фонда
Обновлено 12:17 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Фейсбук
Госаудитслужба осуществляет непрерывный контроль использования средств из COVID-фонда, а Кабмин принял постановление, которое раскрывает бенефициарных владельцев в закупках. Об этом во время часа вопросов к правительству рассказал министр финансов Сергей Марченко.

"Для нас принципиально избежать любых злоупотреблений о нецелевом использовании средств. Принято постановление Кабмина, которое раскрывает бенефициарных владельцев в закупках COVID-фонда", - сказал министр.

Аудит - это ключевой механизм, который позволяет избежать и выявить злоупотребления. С этой целью Госаудитслкжба осуществляет непрерывный контроль использования средств. Также прооводиться ежедневный мониторинг электронной системы Прозорро, прорабатывается перечень зказчиков, совершивших рисковые закупки", - добавил Марченко.

По состоянию на 18 июня с COVID-фонда выделили средств на сумму 36,1 млрд грн, остаток Фонда - 28,5 млрд грн.

Фонд борьбы с коронавирусом существует уже почти 1,5 месяца (с 13 апреля), но по состоянию на 25 мая Кабмином были распределены только 13,02 млрд грн (20%) из средств фонда - не распределенными оставались 51,6 млрд грн.

Как сообщалось, в Украине на утро 19 июня выявили уже почти 35 000 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, за сутки побит новый антирекорд - 921 заболевший.

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Все по теме:

Верховная Рада, Кабмин, Covid-19, ергей Марченко.

Автор:

Телеграф
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