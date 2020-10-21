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Нужно развивать новые направления: эксперт "похоронил" черную металлургию Донбасса

Нужно развивать новые направления: эксперт "похоронил" черную металлургию Донбасса
Обновлено 12:38 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Украине не стоит заниматься восстановлением угольно-металлургической промышленности Донбасса, а заняться новыми направлениями, считает эксперт.

Обсуждать внедрение СЭЗ на Донбассе без понимания, как восстанавливать экономику региона, - бессмысленно.

Об этом аналитик, эксперт "Украинского института будущего" Игорь Тышкевич высказался в комментарии "Телеграфу".

"Важно понимать, что именно и как мы собираем делать с местной экономикой", - заявил он.

При этом аналитик отмечает, что восстанавливать экономику, которая основывается на угольно-металлургическом цикле Украине не стоит. 

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Он объяснил, что в этой сфере мы уже по состоянию на 2013 год на несколько лет отставали в этом смысле от основных конкурентов – Китая, СШИ, Индии, Великобритании. Если сейчас запустить этот процесс, то для Украины это окажется крайне дорого.

Эксперт подчеркивает, что выиграют от этого только владельцы этого бизнеса, но не страна.

По словам Игоря Тышкевича, если мы восстановим экономику старого уклада, это будет означать еще и восстановление старого социального уклада – с моногородами и предприятиями, замкнутыми на местную систему. В итоге получим ту же социальную, политическую организацию региона, которая существовала до 2013 года. То есть, за свои деньги восстановим предпосылки для возникновения новых проблем на Донбассе - аналогичных тем, то имеем сегодня.

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Больше о вариантах введения свободной экономической зоны в Украине читайте в статье "Телеграфа": СЭЗ на Донбассе может запустить распад Украины: что делать Киеву, чтобы быстро вернуть Донбасс.

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Все по теме:

Украина, Донбасс, СЭЗ, Игорь Тышкевич.

Автор:

Телеграф
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