Пока демократические силы бранятся, страну лишают инвестиций - Маленко

Олигарх Игорь Коломойский отвадил от Украины перспективных канадских инвесторов, построивших в Никополе сеть солнечных станций, и украинцев это должно волновать больше, чем внутриполитические распри.

Об этом на своей странице в Facebook написал IT-предприниматель, глава фракции "Голос" в Киевсовете Григорий Маленко.

Он рассказал, что TIU Canada, вкладывающаяся в зеленую энергетику по всему миру, построила в 2017 году в Никополе сеть солнечных станций, которая давала городу чистую возобновляемую электроэнергию.

"Почему выбрали Никополь? Это едва ли не самый солнечный город во всей области. Ожидались миллионные инвестиции в экономику. И главное — все это абсолютно экологично. Действительно революционный проект для города, ассоциирующегося только с советской промышленностью", - пояснил Маленко.

Всего эта компания вложила более 65 миллионов евро в Днепропетровской, Николаевской и Одесской области.

Однако в марте 2020 года Никопольский ферросплавный завод, принадлежащий Коломойскому, под предлогом ремонта электролиний отключил станцию от сети, хотя до сих пор там не было проведено никаких работ.

На сегодняшний день идут суды, и канадская компания больше не хочет строить солнечные станции в Украине, ссылаясь на прошлый печальный опыт.

"Однозначно, сегодня Украину никак не назовешь привлекательным направлением, чтобы вкладывать деньги. И что меня больше всего удивляет: Украина дальше продолжает приглашать новых инвесторов, в то время как плохо обходится с теми, которые есть. Не знаю, как можно ожидать, что люди тебе поверят, когда те, кто поверил тебе в прошлом, уже обожглись", - говорят в TIU Canada.

Так, Маленко призвал коллег-нардепов обратить внимание на эту ситуацию, бьющую по репутации всей страны в глаза международного сообщества.

"Помните - пока демократические силы бранятся, люди типа Коломойского лишают страну инвестиций и бьют по нашим отношениям с США и Канадой", - резюмировал он.

Как сообщал "Телеграф", ранее в США настояли, чтобы Украина продолжала расследовать дело Коломойского.