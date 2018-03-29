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Курс валют от НБУ на 29 марта: доллар и евро подорожали
09:01 Сегодня Телеграф
Новости Бизнеса: Согласно данным Национального банка Украины, курс евро подорожал на 18 копеек и на четверг, 29 марта, составляет 32 гривны 73 копейки.
Национальный банк Украины на четверг, 29 марта, ослабил официальный курс гривни на 10 копеек - до 26,4052 грн за доллар против 26,3063 грн за доллар в среду. Такие данные приведены на сайте Национального банка Украины.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,7372 грн против 32,5566 грн в среду. За 10 российских рублей дают 4,5874 грн, накануне - 4,6010 грн.
Напомним, Кабинет министров Украины одобрил отчет по выполнению Закона Украины о государственном бюджете на 2017 год.
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