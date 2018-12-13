Скачать
Четверг, 13.12.2018
Всемирный банк: Украинцам не избежать повышения пенсионного возраста
Всемирный банк: Украинцам не избежать повышения пенсионного возраста
В Турции скоростной поезд сошел с рельсов, есть погибшие и много раненных
В Турции скоростной поезд сошел с рельсов, есть погибшие
Шахтер - Лион: обзор обзор невероятного матча Лиги чемпионов (Видео)
Шахтер - Лион: обзор обзор невероятного матча Лиги чемпионов (Видео)
Андреев день: история, обряды и традиции
Андреев день: история, обряды и традиции

В Украине дорожает валюта: свежий курс валют от НБУ на 13 декабря

В Украине дорожает валюта: свежий курс валют от НБУ на 13 декабря
09:11 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Официальный курс НБУ на 13 декабря: 100 USD – 2780,8135 гривни; 100 EUR – 3155,1110 гривни.

На четверг, 13 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,8 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

По сравнению с предыдущим днем доллар США подорожал на девять копеек.

Евро подорожал на две копейки до 31,55 гривны за евро.

Курсы валют на 13.12.2018:

100 долларов США – 2780.8135

100 евро – 3155.1110

100 польских злотых – 733.9857

10 российских рублей – 4.1866

100 швейцарских франков – 2795.5972

100 юаней – 403.6992

Изменения на валютном рынке: когда украинцы смогут покупать валюту онлайн

Напомним, Нацбанк Украины объясняет текущую девальвацию гривни психологическим фактором. Текущая ситуация на наличном валютном рынке является результатом обусловленного последними новостями психологического фактора, и после ослабления его давления конкуренция среди участников рынка обусловит укрепление курса гривни к рыночному уровню, определенного фундаментальными факторами.

Кроме того, в Нацбанке Украины посоветовали в случае сомнений в подлинности банкнот проверить наличие нескольких защитных элементов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Евро, Доллар, Валюта, Курс валют, Курс валют на 13 декабря.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День Святого Андрея Первозванного 2018: лучшие поздравления на украинском языке, открытки
02 Гороскоп на сегодня, 13 декабря 2018: все знаки Зодиака
03 Европарламент поддержал закрытие портов для судов РФ и новые санкции
04 Свадьба на миллион: вышла замуж дочь самого богатого человека Индии
05 День святого Андрея Первозванного 2018: что обязательно нужно сделать женщинам 13 декабря
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Сильные снегопады в Украине: что происходит на дорогах
Сильные снегопады в Украине: что происходит на дорогах
В Украине дорожает валюта: свежий курс валют от НБУ на 13 декабря
В Украине дорожает валюта: свежий курс валют от НБУ на 13 декабря
Военное положение: сколько единиц техники получат ВСУ
Военное положение: сколько единиц техники получат ВСУ
День Андрея Первозванного: поздравления и открытки
День Андрея Первозванного: поздравления и открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь