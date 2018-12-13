В Украине дорожает валюта: свежий курс валют от НБУ на 13 декабря

Новости Бизнеса: Официальный курс НБУ на 13 декабря: 100 USD – 2780,8135 гривни; 100 EUR – 3155,1110 гривни.

На четверг, 13 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,8 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

По сравнению с предыдущим днем доллар США подорожал на девять копеек.

Евро подорожал на две копейки до 31,55 гривны за евро.

Курсы валют на 13.12.2018:

100 долларов США – 2780.8135

100 евро – 3155.1110

100 польских злотых – 733.9857

10 российских рублей – 4.1866

100 швейцарских франков – 2795.5972

100 юаней – 403.6992

Напомним, Нацбанк Украины объясняет текущую девальвацию гривни психологическим фактором. Текущая ситуация на наличном валютном рынке является результатом обусловленного последними новостями психологического фактора, и после ослабления его давления конкуренция среди участников рынка обусловит укрепление курса гривни к рыночному уровню, определенного фундаментальными факторами.

Кроме того, в Нацбанке Украины посоветовали в случае сомнений в подлинности банкнот проверить наличие нескольких защитных элементов.