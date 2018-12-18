Маркарова получила нового заместителя

Новости Бизнеса: По информации министерства, до назначения в 2017-2018 году Шкураков занимал пост заместителя генерального директора по экономике и финансам компании "Укргидроэнерго".

До назначения он занимал пост замгендиректора компании "Укргидроэнерго".

Кабинет министров Украины по представлению министра финансов Оксаны Маркаровой назначил заместителем министра финансов Василия Шкуракова.

Как сообщается на сайте Минфина, Шкураков будет координировать вопросы внутреннего долга, государственных и местных гарантий, финансирование промышленности и фискальные риски.

По информации министерства, до назначения в 2017-2018 году Шкураков занимал пост заместителя генерального директора по экономике и финансам компании "Укргидроэнерго", а до этого в течение 2005-2017 годов работал на различных должностях в Министерстве финансов, включая пост директора департамента долговой политики.

Как сообщалось ранее, В Государственном бюджете на 2019 год не включена инициатива Министерства социальной политики по увеличению максимальной величины базы начисления единого социального взноса.