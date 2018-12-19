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Евро продолжает дорожать: НБУ опубликовал курс валют на 19 декабря

Евро продолжает дорожать: НБУ опубликовал курс валют на 19 декабря
09:12 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Официальный курс НБУ на 19 декабря: 100 USD – 2784.7943 грн; 100 EUR – 3168.2605 грн.

На среду, 19 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,85 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

По сравнению с предыдущим днем доллар подешевел на 4 копейки.

Евро вырос на 5 копеек - до 31,68 гривни за евро.

Курсы валют на 19.12.2018:

100 долларов США – 2784.7943

100 евро – 3168.2605

100 польских злотых – 739.4185

10 российских рублей – 4.1723

100 швейцарских франков – 2808.4926

100 юаней – 403.8316

Изменения на валютном рынке: когда украинцы смогут покупать валюту онлайн

Напомним, Нацбанк Украины объясняет текущую девальвацию гривни психологическим фактором. Текущая ситуация на наличном валютном рынке является результатом обусловленного последними новостями психологического фактора, и после ослабления его давления конкуренция среди участников рынка обусловит укрепление курса гривни к рыночному уровню, определенного фундаментальными факторами.

Кроме того, в Нацбанке Украины посоветовали в случае сомнений в подлинности банкнот проверить наличие нескольких защитных элементов.

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Все по теме:

НБУ, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Официальный курс НБУ на 19 декабря.
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