Евро продолжает дорожать: НБУ опубликовал курс валют на 19 декабря

На среду, 19 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,85 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
По сравнению с предыдущим днем доллар подешевел на 4 копейки.
Евро вырос на 5 копеек - до 31,68 гривни за евро.
Курсы валют на 19.12.2018:
100 долларов США – 2784.7943
100 евро – 3168.2605
100 польских злотых – 739.4185
10 российских рублей – 4.1723
100 швейцарских франков – 2808.4926
100 юаней – 403.8316
Напомним, Нацбанк Украины объясняет текущую девальвацию гривни психологическим фактором. Текущая ситуация на наличном валютном рынке является результатом обусловленного последними новостями психологического фактора, и после ослабления его давления конкуренция среди участников рынка обусловит укрепление курса гривни к рыночному уровню, определенного фундаментальными факторами.
Кроме того, в Нацбанке Украины посоветовали в случае сомнений в подлинности банкнот проверить наличие нескольких защитных элементов.